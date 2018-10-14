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Ученые поняли, откуда взялись кенгуру
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Ученые поняли, откуда взялись кенгуру 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Научные исследователи из Университета Флиндерса в Австралии смогли ответить на вопрос, как и когда на свете появились кенгуру.
По мнению ученых, теорию длительной эволюции этих животных легко можно подвергнуть критике и поставить под сомнение. Он считает, что процесс происходил иначе и гораздо быстрее. Подробная статья об этом опубликована в научном журнале Science.
Им удалось изучить строение челюсти предков кенгуру, которые жили на Земле около 25 миллионов лет тому назад. Ученые уверены, что быструю эволюцию этих животных вызвало глобальное изменение климата на планете.
По результатам исследования выходит, что кенгуру появились в Австралии как минимум на миллион лет раньше, чем было принято считать до.
Исследование показало, что именно резкое изменение климатических условий оказало влияние на эволюцию у предков этих животных. Зверям пришлось быстро адаптироваться к новым условиям.
В тот период на планете произошло резкое сокращение лесов и увеличение площади саванн. Кенгуру смогли приспособиться к новым реалиям и стали питаться травяной пищей, что впоследствии помогло им успешно пережить своих неэволюционировавших собратьев.
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