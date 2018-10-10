Как «зомби» грабили прохожих в Петрограде

Представители преступного мира одни из самых изобретательных людей в мире. Недаром им посвящено огромное количество остросюжетных кинолент. Но, банда попрыгунчиков, орудовавшая в Петрограде 1918 года, превзошла всех…

Вас ограбил призрак

Спустя год после революции в отделения милиции Петрограда зачастили граждане с заявлениями об ограблении. Правда, милиционеры, долго думали, что им делать: расследовать преступления или звонить в больницу для душевнобольных. Дело в том, что все пострадавшие, как один заявляли, что их ограбили либо привидения, либо ожившие мертвецы. Впрочем, по большому счету, это было одно и то же.

К счастью, милиционеры были реалистами и быстро догадались, что в городе орудует банда, чьи члены обладают хорошей фантазией, изрядным чувством юмора и любовью к переодеванию. Даже место для грабежей они выбирали соответственно своим костюмам: Смоленское и Охтинское кладбища, а также Александро-Невскую лавру.

Когда вечером мимо кладбища проходил поздний прохожий, неожиданно из-за могильных оград выскакивало несколько существ в белых саванах со светящимся лицом. Зрелище не для слабонервных. Кто-то падал в обморок, кто-то сам отдавал ценные вещи. При этом поголовно все пострадавшие как один отмечали, что приведения как-то неестественно высоко подпрыгивали во время ограбления.

Вчера было рано, завтра будет поздно

Позднее милиция установила, что организатором необычной банды стал Иван Бальгаузен с подходящей кличкой — Ванька — живой труп. Человеком он был умным и сообразил, что послереволюционное время, пока в городе бардак идеально подходит для грабежей. Один из членов банды изготовил специальные пружины для ног, которые жулики использовали во время ограблений для лучшего эффекта. Благодаря этому новаторскому изобретению банда и получила свое название. Кроме того с помощью пружин можно было безопасно выпрыгивать из окон первого и второго этажей.

Саваны и маски мертвецов, смазанные фосфором, для грабителей изготовила любовница главаря — Мария Полевая, больше известная в криминальном мире, как Манька Соленая. К 1920-му году число жертв попрыгунчиков перевалило за 100. Выросло и количество бандитов, составив более 20 человек. Милиция сбилась с ног, пытаясь поймать живых мертвецов, охотящихся за чужим имуществом. Взяли грабителей на живца.

Оперативники переоделись в обеспеченных граждан и неспешно начали прогуливаться поздно вечером вдоль кладбищенской ограды. При этом они тщательно изображали из себя пьяных и хвалились деньгами будто бы только, что полученными ими от выгодной сделки. Не прошло и получаса, как на них будто с неба посыпались живые мертвецы.

Приведения очень удивились, когда ротозеи вместо того, чтобы испугаться, достали наганы и арестовали жуликов. В отделении бандиты быстро сдали всю шайку. Организаторов шайки попрыгунчиков расстреляли, а рядовых членов банды отправили на перевоспитание в лагеря.