10 секретных проектов Гитлера 

Инженеры нацистской Германии во время Второй мировой войны представляли крайне необычные проекты. Некоторые из них опережали время, другие же шли вразрез со здравым смыслом. Гитлер до самого конца верил в свое секретное вундерваффе: еще немного, и Третий Рейх мог бы обзавестись собственной Звездой смерти.
И это не преувеличение. Огневая мощь сухопутного крейсера Landkreuzer P. 1500 Monster в перспективе была просто невероятной. Убер-танк собирались строить на базе орудия Дора. На минуточку, пушка Доры была 50 метров в длину, а стреляла она снарядами по 5 тонн.
Гитлер вообще был одержим колоссами всех мастей. Другой проект, Юнкерс 322 «Мамонт», предназначался для десантирования танков. Размах крыльев «Мамонта» был сопоставим с размерами футбольного поля.
Пожалуй, круче и амбициознее всего смотрится идея вывести на орбиту особую солнечную пушку. Над разработкой проекта трудился германский ученый Герман Оберт: согласно его расчетам, требовалось всего 10 лет для реализации проекта.