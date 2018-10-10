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Какого цвета мир в глазах животных
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Какого цвета мир в глазах животных 

Рамблер 4 часа назад
У многих из нас живет любимый домашний питомец. Кошки могут долго смотреть в стену, а собаки лаять на свое отражение в зеркале. Но какими цветами наши пушистые любимцы видят этот мир? Ни для кого не секрет, что у животных строение глаза отличается от человеческого. Поэтому они видят все немного иначе.
К примеру, змеи и кошки различают предметы в темноте гораздо лучше, чем человек. Птицы могут увидеть чуть больше, так как их строение глаза позволяет замечать даже незначительные детали. Обезьяны различают цвета так же, как и мы с вами. Ведь их глаза очень схожи с человеческими.
Насекомые воспринимают лучше всего желтый и синий цвет. При этом они даже представить себе не могут, как выглядит красный. Строение глаз насекомых позволяет им видеть все на 360 градусов.
Грызуны смотрят на этот мир через черно-белую призму, не различая цветов. Летучие мыши слепы, и ориентируются в пространстве при помощи ультразвука.
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