Какие монстры пугали людей в Скандинавии

Пугающие монстры скандинавских легенд

В древних скандинавских легендах встречается немало омерзительных тварей. Все они стремились убить человека или навредить ему. Именно скандинавы придумали Кракена. Пожалуй, это самое известное морское чудовище после Лохнесского. Многие поговаривают, что Кракен живет у берегов Норвегии и Исландии.

В этих легендах можно встретить существ, которые называются Некки. Они похожи на русалок или водяных. Считается, что Некки когда-то были одинокими людьми. Тоска приводит их к водоемам, где они остаются жить и заманивают к воде людей. После этого Некки убивают свою жертву.

Скандинавы думали, что чума — это старуха, которая несет смерть. По легенде, старая женщина ходила от фермы к ферме. В руке она несла грабли или метлу. В зависимости от предмета, можно было понять, останется ли кто-нибудь в живых после ее прихода.

Родиной троллей тоже является Скандинавия. Именно там про них стали слагать легенды. Их описывали как уродливых существ, которые питались людьми.