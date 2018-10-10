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Парашютные рекорды, которые вошли в книгу Гиннесса
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Парашютные рекорды, которые вошли в книгу Гиннесса 

Рамблер 3 часа назад
Ежегодно парашютисты ставят новые рекорды. За всю историю существования этого вида спорта было изобретено немало трюков, которые можно выполнять в воздухе во время полета. Самый высокий прыжок был совершен из стратосферы. Для этого пришлось поднимать человека в капсуле на гигантском воздушном шаре. В полете парашютист преодолел 39 километров, а время свободного полета составило 4 минуты и 20 секунд
Также с парашютом могут прыгать (и прыгают) люди с ограниченными возможностями. В книгу рекордов Гиннесса попал мужчина, который совершил более 500 прыжков с парашютом за сутки. Это был не первый его рекорд. В 1999 году он попал в книгу рекордов Гиннесса, когда спрыгнул 476 раз.
Особенно эффектно выглядят групповые прыжки с парашютом. В Бразилии 588 парашютистов одновременно выпрыгнули из самолетов в небо.
Самым безумным можно считать прыжок без парашюта. Он называется "Банзай". Человек выпрыгивает из самолета без парашюта. Затем он пытается поймать и надеть его, уже будучи в полете.
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