В Австралии возрождают странствующего голубя

При помощи генной инженерии ученые попытаются вернуть на планету исчезнувшие виды животных.

Австралийским специалистам уже удалось вывести голубей, чья репродуктивная система содержит ген Cas9, который необходим для редактирования геномов Crispr. Это достижение позволит внедрить в геном их потомства ДНК странствующего голубя, образцы которого вычленили из чучел, сохранившихся в музеях.

Известно, что последний странствующий голубь по кличке Марта скончался в американском зоопарке Цинциннати в 1914 году, а из дикой природы птицы исчезли еще раньше.

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Марта

Однако сегодня странствующие голуби могут вернуться на нашу планету благодаря генной инженерии. Ученые провели эксперимент, в котором из 46 яиц выжило 11 птенцов. Теперь специалисты намерены продолжить разведение, чтобы потомство этих птиц стало первым "перевоплощением" исчезнувшего вида.