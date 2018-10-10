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В Австралии возрождают странствующего голубя
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В Австралии возрождают странствующего голубя 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Mark Catesby, George Edwards
При помощи генной инженерии ученые попытаются вернуть на планету исчезнувшие виды животных.
Австралийским специалистам уже удалось вывести голубей, чья репродуктивная система содержит ген Cas9, который необходим для редактирования геномов Crispr. Это достижение позволит внедрить в геном их потомства ДНК странствующего голубя, образцы которого вычленили из чучел, сохранившихся в музеях.
Известно, что последний странствующий голубь по кличке Марта скончался в американском зоопарке Цинциннати в 1914 году, а из дикой природы птицы исчезли еще раньше.
wikimedia.org
Марта
Однако сегодня странствующие голуби могут вернуться на нашу планету благодаря генной инженерии. Ученые провели эксперимент, в котором из 46 яиц выжило 11 птенцов. Теперь специалисты намерены продолжить разведение, чтобы потомство этих птиц стало первым "перевоплощением" исчезнувшего вида.
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