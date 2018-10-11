Какой народ из ныне живущих самый древний

Какой из живущих ныне народов наиболее древний? Некоторые народы действительно сохранили своё название с довольно давних пор, да и живут, по-видимому, в тех же местах, что и их предки, то есть являются автохтонами. Речь идёт не о группах близкородственных народов. Так, например, некоторые народы Северного Кавказа считают себя родственниками шумеров. Это, может быть, и так. Но всё же это не сами шумеры. Будем иметь в виду отдельные этносы. Поэтому, например, аборигены Австралии или индейцы Америки, будучи как совокупности, весьма древними, не могут считаться древнейшими народами. Внутри каждой этой группы множество отдельных этносов или племён, возникших сравнительно недавно. Ограничимся историческими народами.

На Ближнем Востоке

Каждый народ, существовавший с глубокой древности, хочет прослыть самым древним. Например, армяне или греки. Однако насколько современный народ относится к древнему, носившему то же имя? Но будем считать, что это один народ, только сильно изменившийся со временем. Те же армяне известны там, где они живут, по историческим источникам, с VIII века до н.э., а раньше там жили урарты, которых больше нет. Греки (ахейцы) создали микенскую цивилизацию в начале II тыс. до н.э. Прежде, по известиям самих греков, Элладу населяли пеласги, также исчезнувшие давным-давно. Но, очевидно, преимущество в древности у народов Ближнего Востока. Какой из них древнее? Сохранились ли до наших дней прямые потомки древних египтян? Коптский язык, используемый в богослужении Коптской христианской церкви, есть сильно видоизменённый древнеегипетский язык. Но то язык, а сами копты ничем, кроме веры, не отличаются от окружающих их арабов. Евреи, опираясь на авторитет Торы, считают себя древнее египтян. Учёные приводят аргументы в пользу того, что современные евреи имеют весьма отдалённое отношение к библейским. Евреи упоминаются в древнеегипетских источниках не ранее XVIII в. до н.э., и в Египте никогда не жили, а пришли из пустыни. Поэтому по отношению к евреям ассирийцы должны считаться более древним народом. Они достоверно известны с XXIII в. до н.э. И пожалуй, что ни один народ на Ближнем Востоке не сохранил своё название со столь давнего времени. Шумеры, эламиты, вавилоняне, халдеи, арамеи, хананеяне, финикийцы — все исчезли с лица Земли. Разумеется, сами общности, а не их потомки.

Китайцы моложе многих

То на Ближнем Востоке. Но цивилизация там не древнее, чем в некоторых иных местах. В Индии и Китае она ничуть не моложе. Первая цивилизация в Индии, вдоль реки Инд, существовала с XXVIII в. до н.э. Правда, мы не знаем языка её создателей. В любом случае, это были исчезнувшие этносы. Китайская историческая традиция возводит возникновение первых государств в Китае к XXVIII веку до н.э. В это время образовалось легендарное царство Шан Инь. Долгое время европейские учёные не признавали китайскую традицию, но в итоге согласились. С тем, что китайцы — самый древний народ, сегодня многие легко согласились бы. Но мы договорились считать народ не только по преемственности развития, но и по самоназванию. Самоназвание же китайцев неоднократно менялось от тысячелетия к тысячелетию. Современные китайцы называют себя хань. Это самоназвание появилось только во II веке до н.э. Вывод: китайцы значительно моложе, как народ, и греков, и армян, и персов, не говоря уже об ассирийцах и евреях.

Народы, оставшиеся в тени великих цивилизаций

Но разве самый древний народ обязательно должен был создать в прошлом высокую цивилизацию? Разве на периферии и в тени исторических народов не мог скрываться какой-то народ, который с незапамятных времён населял свою землю? В высоких долинах Кашмира живут буриши. Их язык не соприкасается ни с каким другим языком Земли. Их происхождение неизвестно. Скорее всего, это потомки древнейших жителей Северного Индостана, изгнанных последующими арийскими пришельцами высоко в горы. Когда и откуда предки буришей пришли в Индию? Достоверно неизвестно. Есть группа народов, называемых условно палеоевропейцами. Это народы, населявшие Западную Европу до прихода туда индоевропейских племён. В нынешней Европе только баски говорят на доиндоевропейских языках. Но сами баски как этнос сформировались только в Средние века. Так что самым древним народом они быть не могут. В отличие от палеоевропейцев, палеоазиаты — весьма представительная группа в настоящее время. К ней относятся многие коренные народы Севера и Сибири: кеты, ительмены, чукчи и т.д. Все они — потомки первопоселенцев, аборигенов этих негостеприимных уголков планеты. Судя по времени проникновения людей отсюда в Америку, Северо-Восточная Азия начала заселяться не позднее 20-30 тысяч лет назад. До прихода японцев на острова, получившие их имя, там жил загадочный народ айнов. В условиях каменного века предки айнов, тем не менее, смастерили первую на Земле керамику ещё в XIII тысячелетии (!) до н.э. А первые люди на Японских островах появились не менее 32 тысяч лет назад. Судя по археологическим данным, вплоть до вторжения предков современных японцев, других крупных миграций на острова не было.

Первенство за ассирийцами

Можно было бы сказать, что в споре между чукчами и айнами за право считаться древнейшим народом на Земле первое слово, по-видимому, пока за айнами. Но, разумеется, ни те, ни другие древнейшим народом не являются. Сами они, как этносы, являются продуктом сравнительно недавнего исторического времени. Поэтому, если говорить о народах не только с самоназванием, но и с этническими традициями и с сохранившимся языком, то первенство в древности, по-видимому, за ассирийцами, чей язык, как признали учёные, мало изменился со времён Ашшурбанапала.