Магия цифр: что будет, если умножить число 37037

Математика не такая скучная дисциплина, как может показаться на первый взгляд.

Например, попробуйте умножить число 37037 на любую цифру от 1 до 9, а затем полученный результат умножьте на 3. Результат вас удивит. Чтобы в полной мере насладиться красотой красивых цифр, не ограничивайтесь одним разом, используйте все девять вариантов.

Мы собрали еще несколько любопытных фактах о числах.

Число Пи выражает отношение длины окружности к ее диаметру и никогда не заканчивается. На сегодняшний день вычислено 10 триллионов знаков после запятой, хотя в школе нам было достаточно двух — 3,14.

Золотое сечение показывает отношение большей стороны к меньшей, которое является эталонным, — 1,6180339887. Это число используют не только в математике, но и искусстве. Самыми гармоничными нам кажутся пропорции, соответствующие этому числу.

Числа Фибоначчи получили название в честь математика, открывшего и записавшего эту последовательность:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 и так далее

В этом ряду каждая следующая цифра получается из суммы двух предыдущих. Кстати, эта последрвательность находит свое воплощение и в природе, например, в том, как растут семечки подсолнечника.