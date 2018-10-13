Ещё
Магия цифр: что будет, если умножить число 37037
Далее:
Читайте также:
Ещё

Магия цифр: что будет, если умножить число 37037 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Математика не такая скучная дисциплина, как может показаться на первый взгляд.
Например, попробуйте умножить число 37037 на любую цифру от 1 до 9, а затем полученный результат умножьте на 3. Результат вас удивит. Чтобы в полной мере насладиться красотой красивых цифр, не ограничивайтесь одним разом, используйте все девять вариантов.
Мы собрали еще несколько любопытных фактах о числах.
Число Пи выражает отношение длины окружности к ее диаметру и никогда не заканчивается. На сегодняшний день вычислено 10 триллионов знаков после запятой, хотя в школе нам было достаточно двух — 3,14.
Золотое сечение показывает отношение большей стороны к меньшей, которое является эталонным, — 1,6180339887. Это число используют не только в математике, но и искусстве. Самыми гармоничными нам кажутся пропорции, соответствующие этому числу.
Числа Фибоначчи получили название в честь математика, открывшего и записавшего эту последовательность:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 и так далее
В этом ряду каждая следующая цифра получается из суммы двух предыдущих. Кстати, эта последрвательность находит свое воплощение и в природе, например, в том, как растут семечки подсолнечника.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем на Руси убивали детей на самом деле352
История самой жадной женщины в мире46
Странные находки, которые были найдены подо льдом
Тест: правда или нет?13
Детские загадки, которых устыдятся взрослые54
Видео
12:45
Драматические изменения планеты
Места
06:32
Абсурдные, но законные вещи
Безумный мир
12:22
Создания, которые могли бы разрушить мир
Истории
04:17
Странные находки, которые были найдены подо льдом
Вещи
04:12
Странные вещи, которые запускали космос
Вещи
04:23
«Шрамы», которые люди оставили на Земле
Места
10:44
Будут ли когда-нибудь клонировать людей
Истории
10:02
Когда проложат тоннель под Атлантическим океаном
Места
04:03
«Дайте две»: как мужчина продал каплю клея с пола
Вещи
04:25
Какой была жизнь Чарльза Дарвина
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение