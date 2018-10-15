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Факты о ежах, которые вы, возможно, не знали
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Факты о ежах, которые вы, возможно, не знали 

Рамблер 4 часа назад
Фото: pixabay.com
Англичане всерьез озаботились судьбой ежей. Оказывается, число этих забавных колючих животных в Лондоне стремительно снижается. Столичный паб Hackney решил напомнить о проблемах ежей и анонсировал необычный фестиваль ежей, который пройдет 17 ноября этого года.
В программе праздника — выступление местных музыкальных групп, тематические рисунки и стихи. Инициаторы заявили, что численность ежей на британских островах ежегодно снижается на пять процентов. Все собранные средства будут направлены в Британское общество сохранения ежей и Народный трест по вымирающим видам.
Ежи кажутся очень простыми и понятными животными, но на самом деле у них немало секретов. Например:
  1. Ежи нечувствительны ко многим ядам, включая яд гадюки. И хотя они не охотятся на змей специально, при случае могут закусить гадюкой. Также они устойчивы к мышьяку, сулеме, цианистому калию.
  2. У ежей есть хвост, хотя его длина всего 3 сантиметра, поэтому заметить его не так-то просто.
  3. Во время спячки температура тела снижается до 2 градусов по Цельсию. Нормальная температура ежа — 34 градуса.
  4. Ежи защищаются не только колючками, но и зубами. Их тридцать шесть, как и у людей, к старости некоторые из них могут выпадать.
  5. Ежовые шкурки использовались в Древнем Риме как гребни для овечьей шерсти.
  6. А кочевые цыгане даже использовали этих животных в пищу. Жареный еж — фирменное цыганское блюдо.
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