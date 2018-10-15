Факты о ежах, которые вы, возможно, не знали

Англичане всерьез озаботились судьбой ежей. Оказывается, число этих забавных колючих животных в Лондоне стремительно снижается. Столичный паб Hackney решил напомнить о проблемах ежей и анонсировал необычный фестиваль ежей, который пройдет 17 ноября этого года.

В программе праздника — выступление местных музыкальных групп, тематические рисунки и стихи. Инициаторы заявили, что численность ежей на британских островах ежегодно снижается на пять процентов. Все собранные средства будут направлены в Британское общество сохранения ежей и Народный трест по вымирающим видам.

Ежи кажутся очень простыми и понятными животными, но на самом деле у них немало секретов. Например: