Какие эксперименты ставили ученые с экстрасенсом

Какие эксперименты ставили советские ученые с экстрасенсом Нинель Кулагиной

В Советском Союзе к экстрасенсорике и подобным ей феноменам относились достаточно скептически. Тем не менее эти явления изучались. Одним из объектов исследований специалистов стала ленинградка Нинель Кулагина.

Бывшая фронтовичка

У Нинели Сергеевны Кулагиной (девичья фамилия — Михайлова) героическая биография. В апреле 1942 года юная девушка добровольцем ушла на фронт. Служила радисткой в танковых войсках. Получила боевые ранения и заслужила орден Отечественной войны I степени и многочисленные медали.

Еще в ранней юности у Нели (так ее звали в семье) проявились удивительные способности. Например, она взглядом «двигала» различные предметы — ломти хлеба на столе, графин с водой. Еще ей удавалось на расстоянии управлять часовым маятником. Знал, правда, об этом только узкий семейный круг. Сама Нинель Сергеевна довольно долго своим способностям особого значения не придавала.

Вышла замуж, родила сына, жила как все. Однажды, уже в начале 1960-х, у нее случился сердечный приступ. В больнице Кулагина скрашивала скуку вязанием. И как-то медсестра заметила, что пациентка берет клубки шерсти из корзинки не глядя. Ей не нужно было смотреть, чтобы взять клубок определенного цвета.

Эксперименты под надзором КГБ

Позднее кто-то познакомил Кулагину с профессором Л. Л. Васильевым, исследовавшим таинственные явления человеческой психики.

Васильев провел с ней ряд опытов, в процессе которых выяснилось, что она может не только передвигать взглядом предметы, но и читать чужие мысли, «видеть затылком», а также воздействовать на работу технических приборов и даже менять химический состав воды. Максимальная дистанция ее воздействия равнялась двум метрам.

С тех пор Кулагина постоянно принимала участие в различных научных экспериментах. Некоторые источники свидетельствуют, что ее якобы вызывали в КГБ, где ей поставили условие: либо она сотрудничает с конторой, либо пойдет под суд по сфабрикованному делу. Конечно, Нинель Сергеевна на все согласилась. Ей присвоили псевдоним Нелли Михайлова.

В частности, Кулагиной занимались сотрудники Ленинградского института точной механики и оптики. В течение нескольких лет они проводили эксперименты, во время которых она «гасила» лазерный луч, двигала различные предметы и прожигала в них дырки взглядом, засвечивала фотопленку и заставляла вращаться магнитную стрелку, отделяла в воде яичный белок от желтка и даже останавливала сердце у лягушки. Ее возможности изучали с помощью приборов, которые регистрировали магнитное поле, исходящее от рук Кулагиной. Кстати, во время опытов от ладоней Нинели Сергеевны иногда летели искры диаметром аж до 10 сантиметров!

В 1977 году Кулагину пригласили принять участие в исследовательской программе Института химической физики АН СССР. На этот раз проверяли ее целительские способности. На первом этапе исследователи взяли десяток белых мышей и привили им подкожную гематому. Затем пять из них пересадили в стеклянный сосуд, который Кулагина несколько секунд «облучала» биополем. Через четверть часа опыт повторили. Грызуны, подвергшиеся воздействию Кулагиной, прожили более 10 дней, остальные же умерли всего через полчаса после того, как им была сделана прививка.

На втором этапе мыши получили дозу радиоактивного облучения — 700 рентген. После чего с частью грызунов стала работать Кулагина. И вновь «облученные» ею мыши смогли прожить около 10 суток, а грызуны из контрольной группы, «схватив» дозу, протянули не более 15 минут.

Впоследствии Кулагиной доверили лечение людей. Выяснилось, что она может посредством своего поля способствовать быстрому заживлению ран и порезов пациентов, улучшать состояние страдающих различными видами воспалений, отдельными заболеваниями внутренних органов, мигренями, радикулитом.

Однако опыты негативно отразились на здоровье Нинели Сергеевны. Длительные и напряженные эксперименты приводили к резкому ухудшению ее самочувствия. У нее возникали такие симптомы, как усталость, головокружение, учащение пульса до 240 ударов в минуту, болевые ощущения в затылке и позвоночнике, во рту появлялся металлический привкус. Иногда она испытывали приступы тошноты, переходящей в рвоту. Медицинские обследования после опытов фиксировали у нее повышение уровня сахара в крови, потерю в весе, доходившую до 700 граммов за сутки.

Феномен или шарлатанка?

Исследования не афишировались. В основном о Кулагиной знали только специалисты. Лишь во время Перестройки на экраны вышел снятый еще в 1968 году черно-белый документальный фильм, в котором экстрасенс демонстрировала, как ей удается с помощью пассов передвигать мелкие предметы и вращать стрелки магнитных приборов.

О Кулагиной стала писать пресса, о ней делали телепередачи. Но многие не верили в ее способности, считали ловкой аферисткой. Например, академик Алексей Иваницкий утверждал, что Кулагина двигает объекты при помощи капроновых нитей, а стрелки приборов — посредством прикрепленного к пальцу магнита. В 1988 году журнал «Человек и закон» назвал Нинель Сергеевну шарлатанкой. Та подала в суд и выиграла процесс, так как ее дар засвидетельствовали работавшие с ней ученые.

В 1990 году Нинель Сергеевна Кулагина скончалась. По-видимому, ее здоровье оказалось серьезно подорвано частыми экспериментами. Сегодня о Кулагиной продолжают писать и спорить, но феномен этой женщины так и остался неразгаданным.