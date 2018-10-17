Сколько лет русскому народу на самом деле

На этот вопрос разные люди отвечают по-разному. Например, Русская православная церковь считает, что русский народ появился в момент принятия Русью православия, то есть в X веке. До этого времени на территории Руси проживали разные, пусть и родственные, племена кривичей, вятичей, полян, дреговичей и другие, которых называли «древними славянами». В XX веке русский народ пытались превратить в некую общность, сверх нацию «советский народ», однако в XXI веке, после развала Советского Союза русские снова начинают вспоминать о своей тысячелетней истории.

Что думает официальная история

Официальная историческая наука считает, что русский народ начал формироваться примерно в XI веке после объединения русских земель под валкостью Великих киевских князей. Однако консолидация была приостановлена сначала центробежными силами, которые действовали на отдаленные друг от друга княжества, а затем и нашествием монгол, усилением власти Литовского княжества, которое стремилось установить протекторат над соседями. Все это на какое-то время разобщило восточных славян, сместило векторы развития, и в долинах рек Ока и Волга стала формироваться народность, которую ученые XIX и начала XX века называли великороссами. Именно великороссы сформировали после свержения Орды Русское государство и со временем подчинили себе почти все земли, принадлежащие Золотой Орде. На Французской этнографической карте начала XIX века русские не противопоставлялись украинцам и белорусам; они занимали обширные пространства почти от Днестра и до Русского севера, до Урала, гранича на юге с народами Кавказа, а на востоке — с вогулами. Русские включали в себя Grand ruses (великороссов), белорусов (Ruses blancs) и украинцев (Petit Ruses), а в степях Казахстана (в Казахском ханстве) граничили с Nomades — кочевниками. Официальная наука говорит о том, что культурный код русских неразрывно связан с русским языком и с православием, и лозунг «Державность, православие и соборность» — не пустые слова, именно с этим глубинным культурным кодом связано появление и развитие многих субэтносов русского народа: казаков, липован, некрасовцев, поморов и даже абазинцев, которые внешне уже мало похожи на славян, но все равно хранят православную веру, крестят детей, почитают Пасху более Рождества, ставят на могилах восьмиконечный крест и почитают иконы. То есть официальная историческая наука отводит существованию русского народа еще меньше времени — ему нет и тысячи лет.

Слово за генами?

Между тем генетики, исследовавшие русских в XXI веке, неожиданно обнаружили, что русские с генетической точки зрения являются одним из самых монолитных народов Европы. Да, если очень постараться, их можно разделить на две группы — южную, которая будет отличаться более округлой головой, более темными волосами и более темными пигментом глаз и северную, у которой будет больше светлых волос и глаз, а форма черепа будет более вытянутой, однако различия эти невелики, и речь идет об одном народе. В этом народе шатены преобладают над блондинами и брюнетами, голова отличается средней округлостью, носы по больше части прямые, цвет глаз чаще всего бывает серым или зеленым, кожа имеет розовато-белый оттенок и совершенно не встречаются сросшиеся брови. Но если русские так монолитны, то когда же они успели сформироваться? Ведь и историки, и богословы им дают на это всего 1 000 лет?

Ответ на вопрос даст ДНК

Для ответа на этот вопрос следует обратиться к специалистам, которые и сейчас плотно изучают русский народ. Основоположник современной ДНК-генеалогии профессор МГУ и специалист по физической химии Анатолий Алексеевич Клесов (имеющий гражданство США и России) в своих многочисленных статьях указывает, что генетически русский народ сложился примерно 5 000 лет назад. Об этом говорят их гены, а именно — особый субклад Z280, который распространен у русских людей (субклад —это ветвь гаплогруппы, а гаплогруппа — это группа схожих гаплотипов у людей, имеющих одного дальнего предка). Субклад Z280 недаром называют «субкладом Русской равнины» — это ветвь распространенной среди русских гаплогруппы R1a, носителями которой являются 50% русских. Этот субклад сформировался около 4900 лет назад и среди современных русских — носителей R1a к такому субкладу относятся 30%. К слову сказать, носителями гаплогруппы R1a являются скандинавы (только 27%) и европейцы (от 17 до 9% населения в зависимости от региона), но при этом у них совершенно другие субклады. Подсчет ученых весьма приблизительный, так как они основывают его на подсчете мутаций генов, приняв за константу «1 мутация в течение 143 лет». Погрешность по их представлениям может составлять плюс минус 500 лет.

Фатьяновцы — тоже славяне

Археологи подтвердят — действительно, на русских землях испокон веков жили люди — известна «культура шнуровой керамики» насчитывающая примерно 5200–4500 лет, сменившая её более молодая «фатьяновская культура», которая была распространена от Белоруссии до Татарстана. Однако долгое время ученые почему-то считали этих древних людей неким малочисленным автохтонным населением, не славянами. После проведения ДНК-анализа останков людей в захоронениях этих культур, стало понятно, что они являются прямыми пращурами многочисленных древнеславянских племен, так как имеют ту же самую гаплогруппу, что и половина современных русских людей — R1a. То есть русский народ жил на территории России в III тысячелетии до н.э. Кроме гаплогруппы R1a у русских присутствует гаплогруппа I2a (их до 15–20% на Украине, в России и в Белоруссии) — это так называемые «южные славяне». Кроме русских, носителями этих генов являются сербы, боснийцы, хорваты и македонцы. Третья группа русских — это носители южно-балтийской группы генов N1c1 (в среднем 14%). Таким образом, корни русского народа уходят не вглубь веков, а вглубь тысячелетий; их предками можно смело считать арийские племена, от которых около 5 000 лет тому назад отделились предки восточных славян и русского народа.