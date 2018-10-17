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Как авторы пишут книги вместе и не ссорятся
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Как авторы пишут книги вместе и не ссорятся 

Рамблер 29 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Тайное окно"
Или все-таки без драк и недопониманий обойтись в таком случае сложно? Разбираемся вместе.
На самом деле, пишущие люди, которые имеют опыт работы в паре, в унисон говорят одно:
Главное — это найти хорошего соавтора.
Но что они вкладывают в это понятие? Человек не будет тянуть одеяло на себя, а также неистово править характеры героев. Будет надежным партнером и благодарным слушателем.
Так каков же механизм создания произведения, над которым работают двое или больше человек?
Соавторы обговаривают все детали своей будущей книги еще до начала непосредственной работы. Они стараются четко разграничить поле ответственности для каждого и максимально подробно обсуждают каждую мелочь. Авторы применяют несколько основных схем: разбивают работу над произведением по главам. В таком случае автор приступает к созданию новой главы только тогда, когда его коллегой будет написана предыдущая. Зачастую писатели договариваются, что каждый может незначительно редактировать рукопись другого, но конечный вариант утверждается только после одобрения каждого из создателей.
Еще существует методика, когда работу разбивают по частям: сторическая, научная, публицистическая. Их может быть сколько угодно, главное, что поле работы каждого четко отделено.
Также один из авторов может занять позицию главного. В таком случае именно он определяет сюжетную нить развития и принимает решения в спорных вопросах, другой же автор концентрируется на качественном изложении текста.
Но чье же имя будет написано первым? Принято указывать авторство в алфавитном порядке — такой метод часто применяют при написании научных материалов. Кроме того, писатели могут заранее договориться, чье имя будет указано в начале. Последовательность также может определять степень внесенного вклада: тот, кто больше работал над созданием книги или был тем самым главным автором, может указать свое имя первым. Другие авторы идут следом за ним.
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