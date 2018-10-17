Амиши: шокирующие факты о самом закрытом обществе

Амиши — движение последователей менонитского идеолога из Швейцарии Якоба Аммана, появившееся в Европе в конце XVII столетия. Из-за гонений многие амиши вынуждены были иммигрировать в Америку. И по сей день они ревностно берегут свои традиции, разительно отличаясь от современных американцев.

Следуя букве писания

Амиши буквально воспринимают все, что сказано в Библии. Если написано «плодитесь и размножайтесь», значит, так тому и быть. Именно поэтому численность амишей в Америке удваивается каждые 20 лет. В то время как среди основного населения Соединенных Штатов средняя рождаемость не превышает двух детей на семью, амиши имеют по 6-7 отпрысков. Сегодня в Северной Америке проживает порядка 200 000 амишей.

Учитывая, что все североамериканские амиши предпочитают находить себе пары в рамках своей общины, они сталкиваются с проблемой инбридинга — близкородственного кровосмешения, что порождает массу генетических отклонений и высокий уровень смертности среди новорожденных. Понимая всю опасность эндогамии, амиши накладывают запрет на заключение брака между двоюродными братьями сестрами, однако союз между троюродными родственниками все же допускается.

Не выходя из дома

Традиционно общины амишей не строят культовых сооружений и проводят все службы дома, следуя в этом писанию, где церковь определяется не как постройка, а как собрание людей. Во время литургии, которая продолжается 3 часа, мужчины и женщины стоят отдельно, слушая проповедь и исполняя песнопения на пенсильванском диалекте немецкого языка.

Если в доме, где проводится служба, собирается много людей, то пастору приходится перемещаться из комнаты в комнату, чтобы обойти всех прихожан. К слову, пасторы амишей не проходят специального обучения, как принято в других церквях, а определяются жребием.

Запрет на цивилизацию

Амиши — чрезвычайно закрытое сообщество. Они не признают технического прогресса, фактически изолируя себя от благ цивилизации. «Орднунг» (кодекс жизни амишей) накладывает запрет на использование сетевого электричества, телефонов и компьютеров. В наиболее консервативных общинах запрещены холодильники и ванные комнаты.

Амишам не разрешено управлять автомобилем и тем более иметь его, но они могут пользоваться автобусом или поездом. Традиционный вид транспорта амишей — повозка запряженная лошадью, однако максимальная дистанция поездки не должна превышать 40 километров, так как животное нельзя перегружать.

Строго регламентирована и одежда амишей. Только простые одеяния из натуральных материалов — никаких кроссовок, джинсов, ремней, перчаток, галстуков, карманов и даже пуговиц (их заменяют застежки или булавки).

Только необходимое

Отвергают амиши и традиционное школьное образование, так как оно, по их мнению, перегружено совершенно ненужными дисциплинами. Их дети учатся в небольших общинных школах, где изучают только чтение, письмо и арифметику.

После окончания 8-го класса юноши и девушки получают профессиональную подготовку в первую очередь в области сельского хозяйства, а также разного рода ремесел. Амиши оставляют лишь то, что помогает им выжить. Все остальное — от лукавого.

Избирательное насилие

Амиши отвергают любое сотрудничество с внешним американским сообществом: отказываются служить в армии, выполнять любое распоряжение властей или полиции. По-своему истолковывая проповеди Христа, они не позволяют вовлечь себя в судебную систему, рассматривая ее как проявления насилия и агрессии.

Тем не менее, в некоторых случаях внутри общины насилие очень даже поощряется. Когда дети, демонстрируя непослушание, допускают кривляние, ругательства или вспышки гнева, они неизбежно подвергаются телесному наказанию.

Главное достоинство

Мужчины амишей следуют неукоснительному правилу. Как только они вступают в брак, на них накладывается обязательство отращивать бороду — только бороду, но никак не усы. Борода для них — священный атрибут, и насильственное ее отрезание, что может произойти во время ссоры между представителями разных семейств, приравнивается к святотатству. Такое преступление карается тюремным сроком.

Дело в том, что по американским законам отрезание бороды у амишей равносильно преступлению против религиозных свобод, и здесь представители общин готовы сотрудничать с властями. К примеру, в 2013 году суд присяжных в штате Огайо приговорил организатора нападения с отрезанием бород к 15 годам тюремного заключения, а его 15 подельников получили сроки от одного года до семи лет.

Между нами доска

Как правило, пара амишей, которая собирается связать себя узами законного брака, не имеет до свадьбы интимных отношений. Молодые могут лежать в одной кровати, но будут отгорожены друг от друга заправленными одеялами и приспособленной между ними доской. Иногда мать невесты может зашить свое чадо в холщевый мешок, в котором девушка будет находиться до утра. И так в течение месяца.

Делай, что хочешь

Еще один интересный обычай в среде амишей — «румспринга» (буквально «беглец»). В период от 14 до 16 лет каждый подросток получает право самостоятельно исследовать внешний мир, подвергая себя всем его соблазнам. Ведь сознательное крещение амиши принимают только в 16 лет и до этого не считаются полноправными членами религиозной общины.

Румспринга не будет осужден своими собратьями ни за ношение молодежной одежды, ни за езду на автомобиле, ни за сексуальную распущенность, ни даже за употребление наркотиков. Более того, подросток имеет возможность больше не возвращаться в общину, но, как правило, свыше 90% беглецов в итоге остаются среди амишей.

Не сотвори кумира

Любопытно, что детские куклы амишей лишены отличительных особенностей — лица, волос, пальцев и в целом раскраски. Это объясняется просто: амиши считают, что только бог имеет право создавать образы людей, даже если это игрушка. Безликие куклы формируют единообразие, что не позволяет одной игрушке выглядеть лучше другой, в противном случае возникает стремление к тщеславию.

Этим можно объяснить и запрет на позирование для фотографии. Амиши верят, что такое фотографирование равносильно нарушению заповеди «не сотвори себе кумира». Тем не менее, фото или видео, сделанное в непринужденной форме, амиши допускают. Поэтому в паспорте амиша мы или не увидим фотографии вообще, или там он будет запечатлен в естественной среде, скажем, на фоне природы.