5 экспериментов, которые проводили при помощи гипноза

5 экспериментов, которые проводили над людьми при помощи гипноза

Не бывает худа без добра — на какие эксперименты пошла наука ради прогресса, и действительно ли сила внушения может полностью изменить ход мыслей, а также жизнь, разбиралась редакция WMJ.ru

Всем нам известен этот термин — «гипноз», более того, многие мечтали бы научиться применять это чудо-внушение ради достижения индивидуальных целей. Так или иначе, способы психологического влияния на человека изучались очень долго, а практические исследования часто накладывали отпечаток на испытуемых. Многим так и не удалось наладить свою жизнь после подобных экспериментов: они либо умирали, либо навсегда оставались инвалидами. Тем не менее это не останавливало ученых, и они продолжали углубляться в дебри человеческого сознания. Было и много положительных моментов. В одну секунду из человека создавали гения, прививали знания и помогали избавляться от фобий. Стоит ли таких потерь научный прогресс, ты решишь сама после прочтения нашей статьи, где мы собрали самые необычные и шокирующие эксперименты с человеческой психикой.

Кондитеры не такие уж и добрые

Все мы знаем великого Зигмунда Фрейда , который не только открыл много тайных дверей человеческой психики, но и ввел новое понятие — «психоанализ». У Фрейда было как много последователей, так и тех, кто отрицал все его теории. Также ни для кого не секрет, что ученый много времени уделял изучению гипнотических практик и был весьма успешен в этой сфере.

Научившись вводить человека в состояние транса, он выведывал самые страшные тайны, о которых чаще всего и сама личность не догадывалась.

Так, пришедшая к нему на прием женщина страдала фобией кондитерских. Дама не понимала, откуда берутся эти страхи и панические атаки. Но после введения в транс Фрейд смог найти ответ. Оказалось, что, будучи еще девочкой, эту женщину жестоко изнасиловал кондитер. Так как воспоминания были слишком травматичными для психики, ее мозг стер их, оставив только предупредительный знак перед опасностью — страх.

Шахматист

Эта история весьма иронична. Многие психиатры и психологи хотели создать чудо-человека, который обладал бы гениальностью в разных сферах. И эти эксперименты, надо сказать, увенчались успехом. Так, одному из добровольцев внушили, что он великий шахматист. После того как ему предложили сыграть партию в шахматы, первое, что затребовал испытуемый, — гонорар в 1 млн долларов за игру.

Иностранный язык

Каждый из нас понимает, что знание иностранных языков дает любому человеку огромные привилегии. Это и спокойствие за границей, и шанс получить хорошую работу. Поэтому ученые, недолго думая, решили упростить процесс обучения и попробовать с помощью гипноза дать человеку все нужные знания. Для этого была собрана группа добровольцев (около 25 человек).

К сожалению, данные опыты не только не дали хороших результатов, но и привели к трагедии. Вместо эрудированности все испытуемые получили тяжелые психические травмы, кто-то стал быстрее утомляться и испытывать сонливость, у других же появилась заторможенность сознания.

Более того, все, кто участвовал в данном эксперименте, в течение следующих семи лет умерли мучительной смертью при весьма непонятных обстоятельствах.

Вывод здесь напрашивается сам собой: «Любишь кататься — люби и саночки возить», хочешь стать полиглотом, прилагай усилия, во сне или в трансе такому не научишься…

Портрет

Многие ученые под гипнозом подразумевали доступ к ускоренной мозговой деятельности, то есть суперспособностям. Так произошло и в этой истории., Психотерапевт погрузил пациента в транс и попросил нарисовать его портрет. На рисунок давалось всего 10 минут, и нет ничего удивительного в том, что пациент смог с точностью до мелких деталей изобразить своего гипнотизера.

После того как рисунок был завершен, испытуемого выводили из состояния «повышенной концентрации» и просили снова нарисовать такой же портрет, только в состоянии неизмененного сознания. Как ты уже догадалась, результаты были весьма плачевны. Исходя из подобных опытов, ученым удалось доказать, что коллективное бессознательное (то есть одно общее пространство, где находится вся информация) все-таки существует.

Тюрьма

Гуманность у данного опыта отсутствует, но если рассматривать его с научной токи зрения, то ученые еще раз убедились в устрашающей силе гипноза и эмоционального подчинения. Опыт проходил во второй половине двадцатого века и осуществлялся одним из великих психологов — Филиппом Зимбардо . Смысл опыта заключался в следующем: подвал института был переоборудован в тюрьму, а студенты психологического факультета разделились на две группы. Одни играли надзирателей, а другие — заключенных.

У второй группы задача была намного сложнее, так как именно с помощью их поведения Филипп хотел выявить, с какой скоростью происходит деградация человека и как быстро он теряет ориентацию. Также была разработана специальная система поощрений и наказаний, направленная на потерю доверия заключенных друг к другу, то есть на создание самого жесткого условия заключения — одиночества. На второй день эксперимента заключенные устроили восстание, которое очень жестоко было подавлено надсмотрщиками. И начиная с этой минуты никто не играл никаких ролей, все студенты действительно вжились в образы и перестали воспринимать происходящее как игру.

Еще через пару дней были выявлены фобии у представителей обеих сторон. Надзиратели настолько боялись восстания, что подвергали истязаниям заключенных по несколько раз в день, проявляя жестокость и отсутствие гуманности, а группа «сидевших» стала терять ориентацию и осознание собственной личности. Ровно через неделю студенты уже не помнили своих имен, называя просто номера. Эксперимент были вынуждены прекратить раньше, нежели предполагалось, так как появился риск неизлечимых психических заболеваний у всех испытуемых.