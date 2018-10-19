4 причины, почему не стоит хлопать в самолете

«Пилоты вас не слышат»: 4 причины, почему хлопать в самолете — бред

Большинство россиян уверены, что хлопать при посадке самолета — признак хорошего тона, своеобразная благодарность пилоту. Но на самом деле нет. И на то есть, как минимум, несколько веских причин.

Недавно сервис Туту.ру провел опрос, чтобы выяснить, как часто россияне хлопают в самолете при посадке и хлопают ли вообще. В исследовании приняли участие 5000 человек.

Оказалось, что 52% опрошенных хлопают: 37% — всегда, а 15% хлопают под настроение. Зачем? Чтобы поблагодарить пилота за мягкую посадку. Еще 26% признались, что сами не хлопают, но спокойно относятся к бурной реакции других пассажиров. И, наконец, 22% россиян заявили, что они ярые противники этой традиции и их бесит, когда соседи начинают хлопать. Они сравнили аплодисменты со вскакиванием с кресла и вытаскиванием сумок с полки во время руления, ну или со стоянием в очереди у гейта за полчаса до его открытия.

За то, что хлопать действительно не стоит, есть сразу несколько аргументов. Во-первых, в большинстве случаев пилоты просто не слышат этих «благодарностей», а потому аплодисменты уходят в никуда.

Во-вторых, благодарить стоит скорее разработчиков электронных систем точного захода. В том, чтобы снижаться по глиссаде в автоматическом режиме, а в конце не промахнуться мимо полосы, нет никакой магии. Любой желающий может сходить на тренажер и убедиться в этом. Да, при плохой видимости и сильном ветре сесть сложнее, но ведь и пилоты занимаются своим делом не первый день. А еще есть слушок, что пилоты обижаются на аплодисменты — мол, спасибо, что не угробил самолет.

Хотя, похлопать все же можно — в случае, если самолет посадил человек, впервые увидевший штурвал.

В-третьих, люди начинают рановато благодарить пилотов. Из пассажирского салона не очень хорошо видно, где именно лайнер коснулся полосы — а вдруг «перелет», и самолет вот-вот выкатится за пределы взлетно-посадочной? Или реверс сработает только на одном двигателе и самолет развернет.

И, наконец, в ряде случаев посадка намеренно делается с «прикладыванием» о полосу — например, если покрытие влажное, то это увеличивает сцепление пневматиков (шин) с асфальтом или бетоном. Речь не идет о жесткой посадке, потому что жесткая это та, при которой имеют место повреждения самолета.

Мы говорим именно об ощутимом толчке при касании о полосу, и пилоты иностранных компаний обычно сажают именно так. Незаметное касание больше характерно для российских и советских традиций обучения летчиков. Впрочем, разница весьма условна: «у них» нормальной считается перегрузка 1,4-1,5g, «у нас» — 1,2-1,3. Никакой практической пользы в меньшей перегрузке нет — тут дело, скорее, в истории. На старых советских аэродромах покрытие ВПП имело невысокую прочность, поэтому и касаться старались мягче, и стойки шасси имели по множеству колес, чтобы вес самолета распределялся по большей площади.

А вообще, хотите — хлопайте, хотите — нет. Никто вас не осудит. Ну, кроме тех 22% людей с обостренным чувством справедливости.