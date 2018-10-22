Ещё
Где прорастает трын-трава
Далее:
Читайте также:
Ещё

Где прорастает трын-трава 

Кириллица 3 часа назад
Фото: Кириллица
Что делать, чтобы поймать жулика и вора? Где растет трын-трава? И когда пора класть зубы на полку?

Что делать, чтобы поймать жулика и вора?

Базар, толчея, ловкая рука жулика бысто кладет в карман что-то с прилавка. «На воре шапка горит!» — кричит находчивый и внимательный прохожий. Жулик, конечно, пугается и шапку срывает. Чем себя и выдает. Очень поучительная история и отличная инструкция по обнаружению граждан нечестных на руку.

Где растет трын-трава?

«Песня про зайцев!» И сразу рисуется образ Юрия Никулина, который дирижирует оркестом рукой в гипсе. «Дело есть у нас, в самый жуткий час мы волшебную косим трын-траву…» Справедливости ради стоит заметить, что Пушкин, Лесков, Бунин, Толстой, и Чехов также упоминали о трын-траве в своих произведениях. Последний, кстати, во «Врачебных советах» давал шутливую рекомендацию: «От насморка полезен настой из трын-травы, пить который следует натощак, по субботам». Шутки шутками, но в этой «волшебной трын-траве» буква «р» появилась для благозвучности. А «Тын-трава», на самом деле, растет у всех на даче: «тын» — это не что иное, как забор. В болгарском языке, кстати, имеется очень похожее слово «тиньтрава» (или тыньтрава), обозначающее именно подзаборный сорняк. Филологи, однако, вам подскажут, что этимология «трын-травы» не так проста: раннее значение слова — «подзаборный корм», в первую очередь для животных. Вот так-то! В смешной песне про зайцев оказывается гораздо больше смысла, чем думалось!

Когда класть зубы на полку?

«Меня били, колотили, на престол с царём садили, » — эта загадка поясняет, как обрабатывали лён на Руси. Правда, нет в ней ни слова об одной важной части процесса — лен чесали, именно от этого зависело качество материала, а следовательно, и его стоимость. Чесали лён специальным приспособлением — четырёхугольной дощечкой с закреплёнными на ней железными Т-образными зубьями. Лён уродился — и купец (скупщик) становился желанным гостем в доме. Случался неурожай — зубья лежали на полке, а семья, благосостояние которой зависело от продажи льна, голодала. Отсюда и пошло выражение «положить зубы на полку», которым мы пользуемся по сей день.
Кириллица: последние новости
Какие языки мира считают сакральными Какие советы давали оптинские старцы Отчего Пётр I запретил военным жениться
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суровая сибирячка напугала соседей мытьем окон11
Как на самом деле выглядели женщины в гаремах3
Что стало с героями мемов
Почему умирали фараоны2
Тест для тех, кто считает себя эрудитом24
Видео
00:29
Суровая сибирячка напугала соседей мытьем окон
Безумный мир
00:31
Книга, которую нужно поджечь, чтобы прочитать
Вещи
00:59
История 8-летней девочки, пропавшей в собственном доме
Люди
01:54
Следы НЛО нашли на снегу в Аргентине
Безумный мир В мире
06:05
Как на самом деле выглядели женщины в гаремах
Люди Истории
11:50
Мосты, в существование которых не верится
Места
07:15
Какие послания мы отправили во Вселенную
Безумный мир
03:37
Что стало с героями мемов
Люди
10:52
Мифы, опровергнутые наукой
Безумный мир
06:31
Вопросы, на которые вы давно ищете ответы
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение