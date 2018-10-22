Где прорастает трын-трава

Что делать, чтобы поймать жулика и вора? Где растет трын-трава? И когда пора класть зубы на полку?

Что делать, чтобы поймать жулика и вора?

Базар, толчея, ловкая рука жулика бысто кладет в карман что-то с прилавка. «На воре шапка горит!» — кричит находчивый и внимательный прохожий. Жулик, конечно, пугается и шапку срывает. Чем себя и выдает. Очень поучительная история и отличная инструкция по обнаружению граждан нечестных на руку.

Где растет трын-трава?

«Песня про зайцев!» И сразу рисуется образ Юрия Никулина , который дирижирует оркестом рукой в гипсе. «Дело есть у нас, в самый жуткий час мы волшебную косим трын-траву…» Справедливости ради стоит заметить, что Пушкин, Лесков, Бунин, Толстой, и Чехов также упоминали о трын-траве в своих произведениях. Последний, кстати, во «Врачебных советах» давал шутливую рекомендацию: «От насморка полезен настой из трын-травы, пить который следует натощак, по субботам». Шутки шутками, но в этой «волшебной трын-траве» буква «р» появилась для благозвучности. А «Тын-трава», на самом деле, растет у всех на даче: «тын» — это не что иное, как забор. В болгарском языке, кстати, имеется очень похожее слово «тиньтрава» (или тыньтрава), обозначающее именно подзаборный сорняк. Филологи, однако, вам подскажут, что этимология «трын-травы» не так проста: раннее значение слова — «подзаборный корм», в первую очередь для животных. Вот так-то! В смешной песне про зайцев оказывается гораздо больше смысла, чем думалось!

Когда класть зубы на полку?

«Меня били, колотили, на престол с царём садили, » — эта загадка поясняет, как обрабатывали лён на Руси. Правда, нет в ней ни слова об одной важной части процесса — лен чесали, именно от этого зависело качество материала, а следовательно, и его стоимость. Чесали лён специальным приспособлением — четырёхугольной дощечкой с закреплёнными на ней железными Т-образными зубьями. Лён уродился — и купец (скупщик) становился желанным гостем в доме. Случался неурожай — зубья лежали на полке, а семья, благосостояние которой зависело от продажи льна, голодала. Отсюда и пошло выражение «положить зубы на полку», которым мы пользуемся по сей день.