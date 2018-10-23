Кинг продал студентам киноакадемии свой рассказ за один доллар

Для тех, кто мечтает оставить свой след в индустрии фильмов ужасов, пожалуй, экранизация произведения Стивена Кинга чуть ли не святой Грааль. А если уж его вручит сам «Король ужасов», то можно и сознание потерять от радости. Возможно, со студентами киноакадемии Блайнай-Гвент в Уэльсе так и было, когда им ответил сам Стивен Кинг.

Недавно киноакадемия подписала контракт на адаптацию короткого рассказа Кинга «Велотренажер», вошедшего в сборник «После заката». И заплатили они за все один доллар.

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«Мы конечно знали, что Стивен Кинг всячески поддерживает учебные заведения» — рассказал один из преподавателей академии Кевин Филлипс . «Мы нашли сайт, где он публикует свои рассказы специально для адаптации, ну знаете, не для коммерческих целей».

Действительно, на официальном сайте писателя есть секция Dollar Babies («Малышка на один доллар»), где студенты могут запросить права на любой рассказ, который в данный момент не связан контрактом.

«Мы просто написали его секретарю Маргарет и она ответила нам через 24 часа. Мы рассказали, что хотели бы сделать, что это не для коммерческих целей и наши студенты будут снимать экранизацию. Тогда Маргарет просто прислала нам контракт, который был уже подписан самим Стивеном Кингом».

После заполнения необходимых форм и перечисления суммы в один доллар, киноакадемии официально подтвердили, что они могут снимать адаптацию рассказа.

bigpikcha.ru

16-летний Алфи Эванс и 14-летняя Серис Клифф, студенты академии Блайнай-Гвент, сейчас работают над адаптацией рассказа в сценарий фильма. Как только он будет готов, съемками и производством картины займутся около 30 студентов. Так как большая часть истории происходит в одной и той же комнате, съемки пройдут в местном театре. К марту или апрелю 2019 года фильм будет готов.

Будет ли Стивен Кинг смотреть его? Кевин Филлипс поделился, что студенты настаивают на том, чтобы послать ему получившийся результат, к тому же это предусмотрено контрактом. Так что да, киноакадемия обязательно пришлет писателю диск с экранизацией.

После студенты и преподаватели будут посылать картину на кинофестивали. «Самое главное, что этот фильм будет служить вдохновением и придаст уверенности нашим молодым и талантливым кинодеятелям, которые теперь могут сказать, что они сняли экранизацию по рассказу Стивена Кинга. Это не только предмет гордости, но и отличное дополнение в резюме, которое, как мы надеемся, даст им хороший старт для карьеры».