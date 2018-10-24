Как проводили границы между республиками СССР

Как большевики проводили границы между республиками СССР

В царской России не было такого понятия, как "нация". Люди делились по принципу их религиозных верований. Да и сами жители империи зачастую не могли точно определить свою национальную принадлежность. Это было характерно для Средней Азии, где будущие таджики в первые годы после революции называли себя "персоязычными мусульманами", а будущие узбеки и казахи — "тюркоязычными мусульманами". И в юго-западных областях крестьяне часто не разделяли себя на украинцев и русских. Расскажем, как советская власть форсировано создавала нации на осколках безнациональной империи и чертила между ними границы.

Советская власть на распутье

После революции перед большевиками стояли грандиозные задачи. Им нужно было полностью изменить социальную структуру России. Но помимо классового аспекта важную роль для них играл и национальный фактор. Первые несколько лет после революции большевики были уверены в том, что нация — пустое, ненужное понятие. Но вскоре они осознали, что это утопия. Советские люди разные, говорят на разных языках, имеют разную культуру. Поэтому связи между ними необходимо структурировать, и так, чтобы они служили новой власти.

Уже в середине 1920-х большевики начали реализовывать грандиозные проекты нациестроительства и этнической автономизации. Многие народы советская власть создала — речь не о выдумывании новой народности, а о консолидации общностей вокруг единой культуры. Большевики изучали языки и традиции, а потом объединяли близкие, но разрозненные этнические группы в единые нации. Так, например, из эрзянских и мокшанских крестьян был образован мордовский народ. Благодаря большевикам сложились многие народности Дагестана, которые при царе были просто жителями разных деревень, говоривших на близких диалектах.

Но эта поистине гуманная политика на практике проводилась грубовато. Например, С. Кара-Мурза, анализируя процесс нациестроительства, приводил такие сведения об аварском народе, ставшим целостностью в Советском Союзе: "Аварцы, например, делятся на 15 субэтнических групп, так что два аварца из разных сел в разговоре могут и не понять друг друга: даргинский язык состоит из десяти диалектов, кумыкский — из пяти диалектов". Советское руководство проявило недалекость и в других вещах, которые в 1990-е привели к этнополитическим конфликтам: киргизов с узбеками, в Приднестровье, и, наконец, на Донбассе.

Средняя Азия

Когда был учрежден СССР, Средняя Азия состояла из двух огромных АССР — Киргизской и Туркестанской (имевших статус автономий в составе России), а также Бухарской ССР. Такое разделение было наследием царской системы управления, игнорировавшей этнический фактор.

Но во второй половине 1920-х годов был запущен процесс этнического размежевания. Советская власть стала создавать из бывших мавераннахрских и согдийских крестьян нации, каждая из которых получила свою собственную национальную рабочую республику. В 1924 году благодаря крупнейшей административной реформе появились и границы между республиками.

Специалисты на основе этнологических исследований выделили несколько языковых объединений племен и родов: киргиз-кайсаки (казахи), кара-киргизы (просто киргизы), узбеки, каракалпаки, туркмены. Отдельно стояли ираноязычные таджики — советская власть назвала этим не очень популярным в регионе наименованием все ираноязычные народы данного обширного района, и заключила земли их сплошного расселения в рамки отдельной автономии.

Процесс был осуществлен недостаточно профессионально. Границы часто чертились вопреки этническим факторам. Историк А. А. Карпенко пишет, что, например, преимущественно таджикская Бухара оказалась в Узбекской ССР, а узбекское левобережье Амударьи — в Таджикской. Границы республик с кочевым населением, особенно Казахской ССР, проводились исходя из радиуса кочевых территорий. Поэтому в состав Казахстана вошли исконно русские северо-восточные земли.

Советская власть, с одной стороны, оказала народам Средней Азии услугу: они обрели национальное самосознание, получили национальные автономии, и это подстегнуло их развитие. Но, с другой стороны, грубый подход к установлению пределов республик и игнорирование порой подлинной этнической карты привели к большим конфликтам в будущем.

Между Россией и Украиной

В первые годы у советского руководства возникла идея объединить все территории экономического Донбасса в один регион, которым экономически было бы проще управлять. Поэтому из Харьковской, Екатеринославской, Ростовской, Луганской и Донецкой областей в 1919 году была образована Донецкая губерния со столицей в Луганске, ставшая частью УССР. В состав этого региона были включены довольно крупные территории РСФСР. И, согласно популярному мнению, сделано было это для того, чтобы тяжелой промышленностью уравновесить аграрную экономику УССР. Население Донецкой губернии было, скорее, русским, но более богатые и лучше финансируемые украинские образования привлекали партийную элиту Донбасса. Назревал конфликт. Но Москва нашла компромисс: в 1924 году самые спорные восточные округа губернии были переданы РСФСР, а в Россию вернулись Таганрог и Шахты и еще довольно большая часть современной Ростовской области. Но все эти районы все же составляли не больше одной трети всех тех территорий, что были во владении России до основания Донецкой губернии.

Советы совершили множество ошибок, нарезая земли республикам, и это впоследствии породило немало проблем. Кто знает, каким бы был мир сегодня, если бы Таджикистан остался автономией в составе Узбекистана, а Таганрог в Украине. Однако обвинять во всем политику 1920-х-1930-х гг. неправильно. Ведь большевики были уверены, что их власть установлена навсегда, они стремились создать единый, многонациональный советский народ. И пока они были в силе, их начинания работали — в СССР действительно все народы жили вполне дружно.