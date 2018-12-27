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Что случилось с астронавтом-шимпанзе 

Рамблер 1 час назад
Первым живыми существами, отравившимися в космос, были вовсе не собаки или обезьяны, а мушки-дрозофилы. Их подняли на высоту 109 км над поверхностью планеты американские специалисты на трофейной немецкой ракете «Фау-2». Все мушки вернулись на Землю живыми и невредимыми, и тогда настало время для запуска аппаратов с животными.
Дезик и Цыган были первыми собаками, совершившими суборбитальный полёт. Они отправились на покорение космоса на советской ракете в 1951 году. Псы пробыли в космосе всего двадцать минут и вернулись здоровыми, а учёные получили огромный объём информации о воздействии на живой организм невесомости и космического излучения.
Не слишком хорошо известен факт полёта в космос кошки. Осенью 1963 года французский учебный и научно-исследовательский центр авиационной медицины (CERMA) отправил в полёт ракету-носитель Véronique AG1, пассажиркой которой и была кошка. Спустя четверть часа аппарат оказался на высоте 160 километров, а позднее благополучно приземлился.
Ну а шимпанзе по кличке Хэм — один из самых известных животных-астронавтов. Хэм — первый человекообразный примат, вернувшийся с орбиты живым. Шимпанзе был на борту корабля «Меркурий-Редстоун-2», стартовавшего с мыса Канаверал в январе 1961 года. Миссия длилась чуть меньше 17 минут, после чего капсула с «астронавтом» упала в Атлантический океан. На следующий день спасатели нашли живого Хэма. А о том, что было с шимпанзе дальше, рассказывает видео.
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Истории , Видео
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