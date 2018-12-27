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Неразгаданные тайны древности 

Рамблер 2 часа назад
В 1885 году рабочий литейного цеха австрийского завода расколол кусок бурого угля, намереваясь отправить его в топку. Однако мужчину ждал любопытный сюрприз: внутри угля он нашел почти правильной кубической формы камень, испещренный бороздами.
Изначально все пришли к выводу, что камень, получивший название «Зальцбургский параллелепипед», — метеорит. Но последующие исследования состава заставили ученых в этом усомниться, и многие исследователи теперь уверены, что зальцбургский параллелепипед создан искусственно. Но нет никакой ясности, кто и когда изготовил параллелепипед. Зато известно, что возраст угля, в котором нашли артефакт, — примерно 60 миллионов лет.
И это одна из тайн древности, которую человек пока не может разгадать. Но наша планеты регулярно подкидывает нам все новые и новые загадки. Смотрите ролик и узнайте, чем заинтриговала учёных «кричащая» мумия, как функционировали «вечно горящие» лампы в древних гробницах, кто жил в пещерах Пасьян Дадонг, зачем построили статую под Галилейским морем и можно ли попасть в иной мир, путешествуя по туннелям храма Байи в Риме.
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Истории , Видео
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