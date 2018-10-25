Насколько отличался возраст жизни первобытных людей от современных?

Наукой доказано, что первые люди появились на территории Африки. В процессе долгого формирования общества появилась система взаимоотношений в племенах и подобие семей — люди объединялись для совместного выживания. Постепенно путешествие людей по миру привело к древнейшей цивилизации — это был переломный момент для человечества.

При изучении ископаемых нашлось немало материалов, которые дают представления о жизни, походах, болезнях тех времен. На раскопанной кости питекантропа обнаружили огромный костный нарост — это говорит о том, что уже тогда существовали страшные заболевания. Это не удивительно — человек полагался только на себя в пропитании, одежде, создании комфорта. Была постоянная борьба за территорию, а гигиена не соблюдалась вообще. До аграрного общества человечество шло очень и очень долго.

Французский ученый Анри Валлуа провел исследования, с которыми он выступал на конгрессе по доистории человека. Он изучал возраст, до которого доживали в среднем первобытные люди и пришел к выводу, что возраст устанавливают неверно, когда смотрят на изношенность зубов. Ведь тогда еда была жестче, чем сейчас, а значит зубы портились быстрее.

А в 1925 году Тодд и Лэйон доказали, что черепные швы у первобытных закрывались раньше, чем принято было думать. Исследование Валлуа показало, что детские черепа первобытных быстрее развивались. Андре подвел результаты по вопросу: «Сколько лет жили первобытные люди?».

Из исследования нескольких десятков неандертальцев появились такие цифры:

40% — жили до 11 лет.

15% — от 12 до 20 лет.

15% — от 30 до 40 лет.

5% — до 50 лет.

Во время древнекаменного века, средний возраст составлял 30-40 лет. Не доживали до 10 лет всего 8%, в отличие от 40% неандертальцев. До 50 жил 1 из 100.

Во время мезолитического периода основная группа людей умирала в возрасте 20-30лет — 50%.

Из исследования стало ясно, что продолжительность жизни росла на протяжении всего развития человечества. Это связано с постепенным привыканием к миру и его медленному подчинению.

На сегодняшний момент подавляющая часть населения избавлена от проблем того времени, а продолжительность жизни возросла в 2-3 раза. По словам ученых, человек способен к жизни до 120 лет.