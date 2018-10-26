13 правил, которые не может нарушить даже королева

13 правил британской короны, которые не может нарушить даже королева

Все-таки иногда хочется верить, что в нашем мире нет никого, кто стоял бы выше закона. И вот доказательства — одна из самых известных королевских семей в мире, несмотря на происхождение, титулы и положение в обществе, обязана подчиняться этим 13 правилам этикета.

В Лондонском Тауэре должно жить минимум шесть воронов

Легенда гласит, что если все вороны покинут Тауэр, то монархия и королевство падут. Так что со времен Карла II за популяцией птиц строго следят. В настоящее время вороны все равно что члены королевской семьи — за ними ухаживают, кормят, да и живут они почти во дворце.

К членам королевской семьи нельзя прикасаться

В принципе, это общеизвестное правило, но оно часто нарушается. Хотя обычных людей не слишком-то и подпускают к монаршим особам, иногда те же селебрити забываются и вовсю лезут обниматься.

Члены королевской семьи не голосуют

Причина, по которой королевская семья не отдает предпочтение кому-либо в политической жизни, в том, что их голос может сильно повлиять на общественное мнение, а это не совсем честно. Так что монаршая семья не голосует на выборах и всегда поддерживает в политических вопросах правящую партию.

Члены королевской семьи не могут занимать политический пост

По той же причине, что приведена выше, — чтобы исключить любую возможность влияния на общественное мнение и использования его в личных целях.

Они не играют в «Монополию»

Вот это уже чересчур, но факт остается фактом. В 2008 году принц Эндрю, герцог Йоркский, второй сын королевы Елизаветы, как-то обмолвился, что им было запрещено играть в «Монополию» дома, потому что ее посчитали слишком злой и вредной игрой.

Нельзя есть ракообразных

Возможно, это больше предостережение, чем правило, однако многие члены монаршей семьи, в том числе и королева, не едят моллюсков и ракообразных — из-за аллергической реакции или в страхе отравиться.

Обязаны соблюдать порядок старшинства при посадке и во время любой процессии

Существуют строгие правила относительно порядка старшинства во время процессий. Например, на свадьбе член королевской семьи обязан входить согласно титулу — после королевы, разумеется.

Не могут быть католиками

Хотя этот закон и был изменен в 2011 году и избавил королевскую семью от запрета ни в коем случае не сочетаться браком с человеком католической веры, сама монаршая семья должна оставаться верна англиканской конфессии.

Гардероб не должен быть противоречивым

Члены королевской семьи обязаны даже в одежде не допускать каких-либо неправильных толкований, их стиль должен быть элегантным и изысканным, но скромным.

Принимать абсолютно все подарки

Все члены королевской семьи обязаны принимать любые подарки от кого угодно с искренней любезностью и признательностью. А поскольку все дары принадлежат короне, королева решает их дальнейшую судьбу.

Нельзя путешествовать вместе

Не путешествовать всем вместе на дальние расстояния — одно из основных правил для прямых наследников, особенно в те времена, когда путешествия были опасным мероприятием. В нашем веке все стало удобнее и безопаснее, так что это правило часто не соблюдается.

Отмечать Рождество в сугубо семейном кругу

Традиционно все члены королевской семьи каждый год встречают Рождество в компании друг друга. Однако Кэтрин, герцогиня Кембриджская, изменила многолетний уклад и пожелала отмечать праздник в кругу только своей семьи. Что уж тут говорить, королева была недовольна.

Нельзя есть после королевы

Все, кому посчастливилось отобедать с королевой, в том числе и члены ее семьи, должны соблюдать одно простое правило — нужно следить за ее движениями. Если она закончила свою трапезу, то остальные обязаны отложить приборы и перестать есть.