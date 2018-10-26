Мог ли Гитлер сбежать в Аргентину

Согласно официальной версии 30 апреля 1945 года фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер покончил с собой. В советской истории принята точка зрения, гласящая, что Гитлер отравился цианистым калием, но есть свидетельства в пользу того, что он застрелился. Так или иначе, большинство историков уверены, что Гитлер покончил с собой в апреле 1945 года. Но, конечно же, здесь нашлось место и конспирологическим теориям. Уже не одно десятилетие блуждают слухи, что Гитлер вовсе не покончил с собой. Якобы фюрер сбежал, а советским и союзным войскам показали труп двойника.

Альтернативная история, в которой Гитлер остался жив, преподносит события таким образом. Предводитель Третьего рейха, утвердившись в мысли, что война всё-таки проиграна, бежал в Испанию, куда его переправили лучшие нацистские лётчики. В Испании Гитлера поджидали три субмарины, на них фюрер неспешно переплыл в Южную Америку. Он осел в Парагвае, а потом перебрался в Аргентину, где безбедно прожил 20 лет. При этом часть приверженцев этой теории считает, что содействие беглецу оказали союзники, взамен получившие новаторское оружие, созданное Третьим рейхом, уникальных специалистов и, конечно же, главную ценность — ядерный проект.

Какие ещё версии высказывают конспирологи? Смотрите видео и узнайте о другом взгляде на историю.