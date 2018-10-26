Ещё
Динозавры могли дышать намного эффективнее нас
Далее:
Читайте также:
Ещё

Динозавры могли дышать намного эффективнее нас 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Легкие динозавров не раздувались с каждым вдохом, но могли извлекать кислород эффективнее наших. Благодаря ему они могли быстро бегать и обладали большой силой.
Ученые из Манчестерского университета считают, что дыхательная система динозавров была схожа с птичьей, которая устроена особым образом. Сложная система обеспечивает омывание легких насыщенным кислородом воздухом и на вдохе, и на выдохе.
Исследователи сконструировали трехмерные модели важных для дыхания частей скелета современных птиц, крокодилов и некоторых нелетающих динозавров. После этого они сравнили их анатомию и заключили, что некоторые элементы дыхательной системы птиц действительно существовали у динозавров, что позволяло этим животным тратить гораздо меньше энергии на дыхание.
Ученые приводят в пример велоцираптора, жившего в мезозойскую эру, который мог развивать скорость более 60 километров в час. И это несмотря на то, что атмосфера в то время была значительно беднее и содержала только 10-15% кислорода, а не 20%, как сейчас.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем промышляли банды в СССР во время войны3
Монови: город, в котором живет один человек2
Как на самом деле выглядели женщины в гаремах18
Мог ли Гитлер сбежать в Аргентину15
Кто живет в глубинах океана3
Видео
00:43
Невесты вступили в брак в горящих платьях
Безумный мир
00:42
Ученые записали «песню ледника»
Места
00:29
Суровая сибирячка напугала соседей мытьем окон
Безумный мир
00:31
Книга, которую нужно поджечь, чтобы прочитать
Вещи
06:19
Кто живет в глубинах океана
Безумный мир Места
04:04
Драгоценности, отомстившие владельцам
Вещи
12:40
Отчаянные самозванцы, выдававшие себя за других
Люди Истории
06:54
Мог ли Гитлер сбежать в Аргентину
Истории Люди
04:19
Женщину на картине Пикассо приняли за лестницу
Вещи Истории
05:14
Вещи, которые существуют в единственном экземпляре
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение