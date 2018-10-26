Динозавры могли дышать намного эффективнее нас

Легкие динозавров не раздувались с каждым вдохом, но могли извлекать кислород эффективнее наших. Благодаря ему они могли быстро бегать и обладали большой силой.

Ученые из Манчестерского университета считают, что дыхательная система динозавров была схожа с птичьей, которая устроена особым образом. Сложная система обеспечивает омывание легких насыщенным кислородом воздухом и на вдохе, и на выдохе.

Исследователи сконструировали трехмерные модели важных для дыхания частей скелета современных птиц, крокодилов и некоторых нелетающих динозавров. После этого они сравнили их анатомию и заключили, что некоторые элементы дыхательной системы птиц действительно существовали у динозавров, что позволяло этим животным тратить гораздо меньше энергии на дыхание.

Ученые приводят в пример велоцираптора, жившего в мезозойскую эру, который мог развивать скорость более 60 километров в час. И это несмотря на то, что атмосфера в то время была значительно беднее и содержала только 10-15% кислорода, а не 20%, как сейчас.