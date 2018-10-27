Как русские послы проползали под штанами старухи

Есть крылатая фраза из известного фильма: «Восток — дело тонкое», это утверждение в полной мере относится и к Сибири. Огромная многонациональная территория со сложным рельефом — горы, тайга, озёра, огромные реки. Местных соперничающих вождей обычно было несколько, а их интересы могли быть противоположными. Нужно было убедить местных князей и ханов, что подчинение русскому царю и назначенному им воеводе даст им дополнительную выгоду и авторитет.

Можно привести пример, когда русские оказались между двумя соперничающими сторонами: известный хан Кучум был ярым противником русской колонизации и нападал на русские поселения, а его конкурент Хакназар относился к русским доброжелательно. Русские заключили с Хакназаром экономический и военный союз, который в итоге принёс нужные результаты.

Особенности официального общения

В соответствии с русской пословицей: «В чужой монастырь со своим уставом не лезут», переговоры проводились по местным традициям: с поклонами, прикладыванием руки к сердцу, праздничным дастарханом и вручением подарков. Подарки подбирались таким образом, чтобы показать технические возможности и вызвать желание к ним приобщиться — оружие, полезные в быту предметы, ткани, украшения. Если предварительные контакты шли успешно, затем следовало обсуждение пунктов договора: какую выгоду каждый из участников хотел бы получить. Русские могли предложить включение в свою торговую систему, защиту от беспорядочных сборов налога и военную помощь. В свою очередь от ханов требовался налог пушниной — ясак и содействие в поисках залежей полезных ископаемых. И, разумеется, чтобы никто не нападал на русские поселения и торговые караваны.

Что такое шертная клятва

В соответствии с исследованиями Конева, значение слова «шертовать» — давать клятву, то есть подтверждать своё слово высшими силами. В русском законодательстве было указано, что клятву представители разных народов должны давать по своим верованиям. Посланцы русского царя принимали клятвы только на основе местных традиций. По мнению Бахрушина, основой шерти являлся шаманизм. Поэтому обряд мог выглядеть весьма экзотично, например совместное питьё крови жертвенной собаки, питьё из человеческого черепа или проползание под штанами никогда не рожавшей старухи. Поскольку вариантов было много, выбиралось что-то более приятное, и достаточно впечатляющее — например, питьё горячего вина с положенным в чашу золотым предметом.

Какие обязательства вносились в договор

Многие коренные народы Сибири не имели письменности. Исследователь Вершинин полагает, что текст договора зачитывался русскому и местному населению в торжественной обстановке. Царь в лице воеводы брал на себя обязательство защищать своих новых подданных от грабежей, вражеских набегов и продажи в рабство, чтобы «уездные ясачные люди» спокойно могли жить и заниматься своими делами. В свою очередь, царь требовал неукоснительной выплаты ясака (пушного налога) в оговоренном объёме, требовал не мешать русским в их деятельности, а также сообщать, если кто-то собирается царским людям повредить. Поскольку юридическая сила такой клятвы была весьма относительна, обязательства «ясачных людей» подкреплялись выразительным призывом всяческих неприятностей на свою голову: «…И нам за нашу неправду бы рыбы в воде, и зверя в поле, и птицы не добыть, и чтоб с женами, и с детьми, и со всеми своими людьми помереть голодною смертью, и как по земле поедем или пойдём, нас бы земля поглотила; а как по воде поедем, и нас бы вода потопила. Шертую на том великому государю, как в сей записи писано. В чём по своему закону Коран великую книгу целую. Аминь»

Как колонизировали европейцы