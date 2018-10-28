Зачем дамам пачкали платья дегтем

Зачем дамам на императорском балу пачкали платья дегтем

«Дщерь Петрова», как величал императрицу Михайло Ломоносов, известна в русской истории благодаря огромной коллекции платьев и тем, что её скоропостижная смерть круто изменила ход Семилетней Войны. Однако именно при ней были проведены важные финансовые реформы, увеличившие мощь Российской империи.

Елизавета берется за дела

Взойдя на престол в 1741 году, императрица Елизавета Петровна стремилась во всех своих делах следовать начинаниям великого отца, Петра I. Именно поэтому одним из первых её решений было следующее: главным инструментом государственной политики снова становился Сенат, обладавший правом законодательной инициативы. Благодаря этому органу в России стали возможны преобразования большого масштаба. Более того, Сенат мог заниматься государственными делами в текущем порядке, что делало его работу более эффективным. Главным «движителем» экономических преобразовании был дальновидный и талантливый граф Петр Шувалов. Этот тяготевший к военной дисциплине государственный деятель видел необходимость в унификации и получении точных сведений о населении страны и его экономическом состоянии. Именно для этого была проведена масштабная перепись податного населения, которая и стала основой будущих реформ.

Даешь внутренний рынок

Перепись показала, что многие сословия в Российской империи активно включаются в торговлю, участвуют в товарообороте, однако процветание страны сдерживают многочисленные мелочные пошлины и внутренние таможенные сборы. Эта система, затруднявшая свободное перемещение товаров из одной провинции в другую, досталась стране в наследство от эпохи раздробленности, когда на месте единой России существовали различные княжества со своими налогами, пошлинами и мерами весов. Систему реформировали при Алексее Михайловиче, однако Торговый и Новоторговый уставы больше заботились об ограничении иностранного засилья. Стране был необходим единый рынок, и Указом Елизаветы от 31 декабря 1753 года в России таковой появился. Решение императрицы позволило оживить торговлю между регионами, страна теперь была экономически одним целым.

Поддержка предпринимателя

В своем государственном мышлении Елизавета и её советники (в их числе и Шувалов) смотрели немного дальше Петра I. Если при великом реформаторе государство само было основным драйвером развития страны, основывая заводы, мануфактуры и приписывая к ним крестьян целыми деревнями, то теперь было решено поощрять частное предпринимательство. Хотя на купцов и им подобным в русской культуре традиционно смотрели косо, в XVIII веке за «торговые дела» начали приниматься и дворяне. В частности, популярным занятием среди знати стало производство алкоголя, хорошо продававшегося по кабакам большой страны. Чтобы поддержать предприимчивых, Елизавета утвердила дворянскую монополию на винокурение, теперь все незнатные владельцы таких заводов были вынуждены закрыть или продать свои предприятия. Стоит отметить, что при этом торговля алкоголем прочно оставалась в руках государства.

Финансовый гений

Перепись населения высветила еще одну важную проблему: за период правления Анны Иоанновны среди крестьян и посадских накопились значительные недоимки по подушной подати. Народу было тяжело платить налоги, да и система работала неэффективно. Поэтому граф Шувалов чуть ли не первым в русской истории предложил постепенно отходить от подушной подати к косвенным налогам. Косвенные налоги существовали и раньше, но взимались неэффективно и были зачастую весьма экзотическими, например, на сосновые гробы или бани. Шувалов предложил императрице значительно увеличить цены на соль и вино, наиболее ходовые товары, торговля которыми была государственной монополией. У косвенного налогообложения было и еще одно преимущество: его нагрузка распределяется не только на все сословия, а не только на податные, ведь соль и алкоголь нужны всем. Результаты реформы не заставили себя долго ждать: за 1749-1761 г.г. доходы казны от продажи соли и вина выросли втрое. Добавили денег в казну и протекционистские меры: Елизавета увеличила пошлины на ввоз товаров в страну.

Тратьте!

Интересна и другая особенность правления Елизаветы. Мы традиционно считаем, что ее расточительство отягощало казну, однако покупая дорогие платья и устраивая грандиозные пиры, императрица подавала пример дворянству: тратьте! Доходило до абсурда: рассказывают, что когда знатные дамы и кавалеры покидали императорский бал, специально присланные лакеи ставили на их платьях и камзолах страшные пятна дегтем. На следующем балу необходимо было появиться в новом одеянии. По-своему такая политика созвучна идеям английского экономиста Бернара Мандевиля, который в своей «Басне о пчелах», изданной в 1714 году писал, что расточительство вовсе не является корнем бедности, но, напротив, подстегивает экономику страны.

Банки

Для занятия предпринимательством и роскошного образа жизни дворянства стране недоставало банков. Ведь именно эти стабильные финансовые организации могли обеспечивать дворян и купцов необходимыми ссудами. В правление Елизаветы Петровны были созданы первые русские банки: Дворянский, Купеческий и Медный (Государственный). Первый из них оказался весьма важным инструментом для поддержания дворянского сословия, выдавая ссуды до 10 тысяч рублей под 6% годовых. Обычно мы говорим о том или ином русском царе в контексте его внешнеполитических успехов. Они были и у Елизаветы: выигранная война со Швецией в начале правления и успехи русского оружия в Семилетней в конце жизни. Но все же важно признать огромную заслугу императрицы в деле увеличения экономической мощи страны. Размышляя о преобразованиях Елизаветы Петровны, невольно задаешься вопросом, а не был ли знаком ей и её сподвижникам знаменитый ныне китайский принцип: богатый народ — сильное государство?