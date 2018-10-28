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Эники-беники: тайна возникновения считалки
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Эники-беники: тайна возникновения детской считалочки 

Кириллица 12 минут назад
Фото: Кириллица
Вариантов этой детской считалочки множество, но в любом из них неизменно встречаются загадочные «эники» и «беники». Если эти 2 слова так устойчивы, следовательно, они не являются случайным набором звуков. Так кем или чем были изначально «эники-беники»? Версий происхождения данного выражения несколько.

Вилка

Пожалуй, наиболее распространенным вариантом этой считалочки является тот, где «эники-беники ели вареники». Именно на него еще в 1960-х годах и обратил внимание журналист, поэт, сатирик, сотрудник известного журнала «Крокодил» Игорь Тарабукин. Свое исследование Тарабукин начал с изучения словарей и обнаружил, что составитель одного из них небезызвестный Владимир Даль писал о том, что бенечка — это слово родом из Ярославской губернии. Там оно обозначало обычную вилку. Если принимать во внимание данное толкование, то считалочка обретает определенный смысл, потому как с помощью беников действительно можно было есть вареники. А что касается эников, то те, скорее всего, просто составили беникам пару для ритма и рифмы. Игорь Тарабукин даже сочинил о происхождении данного выражения целое стихотворение.

Игра в кости

Советский лингвист, филолог и переводчик Владимир Орел, являвшийся составителем нескольких этимологических словарей, также занимался расследованием тайны «эников-беников». Орел предполагал, что данная присказка появилась в нашей речи, благодаря немецкому языку. Еще в Средневековой Германии похожие слова произносили рыцари при игре в кости. Они говорили: Einec beinec doppelte», что означало «единственная кость удвоилась». Позже «эники-беники» стали использовать и поляки, а затем и жители других государств. В России к «эникам-беникам» прибавилось предложение «ели вареники» только потому, что эти фразы оказались созвучны.

Молитва

Некоторые современные исследователи считают, что «эники-беники» — это ничто иное как древняя молитва, обращенная к одному из женских божеств тюркских народов по имени Умай. Об этом пишет и Марина Резникова в своей работе «Этнографические очерки о южнорусском казачестве». Резникова утверждает, что именно с этих слов начинали свою молитву половцы. Дело в том, что в те времена «Энныке-бэнныке» означало «Мать Всемогущая». Постепенно, с принятием христианства, первоначальный смысл молитвы и многие другие ее слова были забыты и стали некоей бессмыслицей, перекочевавшей в разряд детских считалок.

Числа

Один из вариантов считалки звучит как «эне, бене, раба, квинтер, финтер» и так далее. Многие ученые-лингвисты предполагают, что эти загадочные заклинания являются обычными, но несколько видоизмененными числительными. Ефим Щуп в тексте, размещенном на ресурсе «LIVEJOURNAL» («Живой журнал»), пишет, что обнаружил некоторые сходства между так называемым «англо-валийским счетом», который использовался при торговле между валлийцами и англичанами, и словами из считалочки. Со ссылками на зарубежных исследователей прошлого Эллиса и Болтона, Щуп предполагает, что «эне, бене, раба, квинтер, финтер» — это и есть англо-валийские числительные «aina, peina, para, peddera, pimp», только весьма искаженные.

Песня на латыни

Еще одна вариация детской считалки звучит как «эни-бени-рики-факи». По мнению переводчика Ильи Нахмансона, данный текст, скорее всего, позаимствован из стихотворения на латыни «Aeneas bene rem publicam facit…». В песне речь идет об Энее, который «создал государство», и восхваляется бог Вакх. Тогда многие в Европе знали латынь. Даже преподавание в вузах велось именно на этом языке. Однако со временем латинский стишок и его первоначальный смысл забыли, а считалочка осталась.
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