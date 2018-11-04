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СССР глазами американского фотожурналиста
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Советский Союз глазами американского фотожурналиста 

Рамблер 4 часа назад
Питер Тернли (Peter Turnley) — американский фотожурналист, известный своими фоторепортажами из разных уголков мира. Целых 43 раза фотографии Тернли побывали на обложке Newsweek. В его архивах можно найти кадры, показывающие всю правду жизни в последние годы существования СССР.
Большинство своих самых известных снимков от сделал именно во время своих командировок в Советский Союз. Он часто посещал СССР с конца 1980-х годов и после распада в 1990-х.
Многие из его работ вы наверняка встречали на обложках журналов, исторических выставках о современной России, а также попросту на просторах Сети. Лучшие из работ именитого фотожурналиста — в нашей фотогалерее.
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