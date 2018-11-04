СССР глазами американского фотожурналиста

Советский Союз глазами американского фотожурналиста

Питер Тернли (Peter Turnley) — американский фотожурналист, известный своими фоторепортажами из разных уголков мира. Целых 43 раза фотографии Тернли побывали на обложке Newsweek . В его архивах можно найти кадры, показывающие всю правду жизни в последние годы существования СССР.

Большинство своих самых известных снимков от сделал именно во время своих командировок в Советский Союз. Он часто посещал СССР с конца 1980-х годов и после распада в 1990-х.

Многие из его работ вы наверняка встречали на обложках журналов, исторических выставках о современной России, а также попросту на просторах Сети. Лучшие из работ именитого фотожурналиста — в нашей фотогалерее.