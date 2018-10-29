Какие русские фамилии брали себе цыгане

Точно также, как и остальные народы, изначально цыгане имели только имена и клички. И если имя было официальным, его давали при крещении (почти все европейские цыгане, в отличие от азиатских — христиане), то клички были связаны с родом занятий, характером или внешностью.

В основном, в Россию цыгане проникали через юго-западные земли и балтийские страны. Соответственно, проживая какое-то время на определенной территории, они стали получать там местные фамилии.

Например, российские цыгане, какое-то время жившие в деревнях и городах ныне современной Белоруссии, имеют фамилии, образованные от прозвищ или имен предков при помощи белорусского суффикса -онк. Например: Лисенки, Писаронки, Александронки.

Цыганские фамилии, сформированные на украинской земле, имеют в своем составе суффикс -ак — Ворончаки, Михайчаки, Волянчаки или заканчиваются на традиционный малороссийский -онко — Сличенко, Кравченко, Панченко.

Цыганские семьи, получившие свои первые документы в Польше, имеют фамилии, оканчивающиеся на -ский. Это Островские, Козловские, Цибульские, Косанские.

Те цыгане, которые в момент паспортизации оказались в Крыму, могут иметь фамилии, образованные от мусульманского имени своего предка, как например Кемалов, Ибрагимов, Шекеров, Хасан, и поэтому их часто принимают за крымских татар.

Большие группы цыган в периоды образования фамилий проживали и кочевали по русской земле. В их полученных родовых фамилиях можно проследить топографическое расселение, характерные особенности народа или их профессиональные навыки. Среди русских цыганских фамилий преобладают: Слобода, Лиховидов, Шижирь, Волков, Шабашов, Вишняков, Шишков.

Существовали периоды, когда цыгане сами брали себе красивые звучные фамилии. Это делали оседлые цыганские семьи, имеющие до Революции 1917 года хороший достаток, благодаря торговле или артистическим занятиям. До сих пор известны цыганские роды Жемчужных, Каменских, Белых, Серебряных, Золотаревых, Орловых.

Все цыгане мира — такие же жители своих стран, имеют местные имена и фамилии, но умудряются сохранять свой язык и культуру. Они оставили заметный след в искусстве и культуре своей Родины, которую любят и чтут, не смотря на то, что отлично знают о своем едином древнеиндийском происхождении.