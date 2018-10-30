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Как сложилась жизнь детей кремлевских вождей
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Как сложилась жизнь детей кремлевских вождей 

Рамблер 23 минуты назад
Советские правители, как и обычные люди, тоже были людьми семейными. Но если о жизни вождей многое известно, то вот о том, как жили и живут их потомки мало кто знает.
1. У Иосифа Сталина было два сына Яков и Василий и дочь Светлана. Яков оставил после себя двоих детей. Евгений стал общественным и политическим деятелем в России и Грузии. У него трое детей: Яков — художник, сейчас живёт в Тбилиси, Виссарион выбрал строительство и уехал в США, Галина была филологом (ушла из жизни в 2007 году). Второй сын Сталина Василий — отец двух сыновей и двух дочерей. Самый известный из наследников Василия Сталина — режиссёр Александр Бурдонский, который скончался в 2017 году. Второй сын, Василий, в молодости пристрастился к наркотикам и застрелился в 23 года. Дочь Светлана, страдавшая психическим заболеванием, дожила до 42 лет. Вторая дочь, Надежда, пыталась стать актрисой, но карьеру на этом поприще не сделала. Она стала супругой приёмного сына писателя Александра Фадеева, родила дочь. Надежда скончалась в 1999 году. Светлана, дочь Иосифа Виссарионовича, стала филологом-переводчиком. Она была четырежды замужем, а в 1967 году эмигрировала в США, где вышла замуж в пятый раз за гражданина США. В этом браке появилась дочь Ольга, которая сейчас именует себя Крис Эванс и открещивается от родства с советским вождём.
Как сложилась жизнь детей Никиты Хрущёва и Леонида Брежнева, узнайте из видео.
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