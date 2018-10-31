Снос памятника Дзержинскому: как это было

Снос памятника Дзержинскому на Лубянке: как это было

Памятник первому руководителю советских спецслужб Феликсу Дзержинскому напротив здания КГБ на Лубянской площади был открыт в 1958 году. К концу Перестройки он стал для многих символом массовых репрессий. Поэтому одним из первых последствий провала ГКЧП в августе 1991 года стал снос «железного Феликса». Как это происходило и кто возглавлял процесс?

На Старой площади

Выступление ГКЧП и провал путча 21 августа стал началом конца советской власти. Обстановка в Москве была неспокойной, возникали стихийные митинги. Разгоряченная толпа собралась и у комплекса зданий ЦК КПСС на Старой площади. Несмотря на все просьбы, расходиться люди не собирались, более того, готовился штурм. Потребовалось как-то отвлечь толпу, которая жаждала крови. И вдруг раздались крики, что совсем рядом, на Лубянской площади, готовятся сносить памятник Дзержинскому. Наблюдать такое шоу было гораздо увлекательнее, поэтому толпа сразу же потеряла интерес к комплексу зданий ЦК и с шумами и криками рванула на Лубянку. Кто распространил слухи о готовящемся сносе памятника до сих пор неизвестно. Долгое время считалось, что эта идея принадлежала советнику президента РСФСР Бориса Ельцина по политическим вопросам, депутату Моссовета Сергею Станкевичу . Однако в одном из интервью для « Комсомольской правды » он эту версию фактически опровергает.

«Железный Феликс» в окружении

Впрочем, обо всем по порядку. К четырем часам дня 22 августа площадь вокруг монумента была заполнена людьми, звучали призывы не только к его сносу, но и к штурму расположенного напротив здания КГБ СССР. Всего на площади было около семи тысяч человек. Сначала снос пытались организовать собственными силами. Где-то отыскали трос, зацепили его за автобус и начали дергать. Милиция наблюдала за событиями со стороны и не вмешивалась в происходящее. Между тем неконтролируемое падение 11-тонного «железного Феликса» грозило многочисленными жертвами от разлетающихся осколков. Более того, тяжелый монумент легко мог обрушить подземный переход под площадью и повредить коммуникации расположенной там же станции метро «Лубянка». Но самой большой проблемой было желание людей идти на штурм здания КГБ. Сотрудники комитета предусмотрительно забаррикадировались, на руках у них имелся большой запас оружия. Секретные документы и архивы они были готовы защищать любой ценой, даже если для этого пришлось бы пролить реки крови. Ситуация накалилась до предела.

На поводу у толпы

Как гласит одна известная поговорка, если что-то нельзя остановить, то это нужно возглавить. Так и получилось 22 августа на Лубянке. Спешно прибывший туда Станкевич гарантировал собравшимся, что если толпа прекратит буйствовать, то памятник будет демонтирован Моссоветом в течение ближайших нескольких часов. Это помогло, люди начали успокаиваться. За это время удалось организовать оцепление из правоохранителей, были вызваны краны и специальная бригада. Но специалисты ехали слишком долго, около трех часов. Стало темнеть, а толпа начинала чувствовать себя обманутой, с новой силой раздавались призывы к штурму. Как вспоминал позже Станкевич, положение спасли актеры театра «Ленком». Они отменили вечерний спектакль, уже в темноте пришли на площадь и стали читать собравшимся стихи и петь песни. Таким образом, удалось потянуть время до прибытия кранов. Уже ночью, при свете автомобильных прожекторов, гигантский памятник подняли и опустили на платформу. После этого «железного Феликса» отвезли на Крымскую набережную, где и бросили в полном одиночестве как ненужную вещь.

Незаконный снос