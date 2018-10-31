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Монстры, жившие на Земле до динозавров
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Монстры, жившие на Земле до динозавров 

Рамблер 2 часа назад
Все наслышаны о динозаврах, но ведь на нашей планете кто-то обитал и до них. Это были не только небольшие животные, но и настоящие монстры, которых даже сложно представить.
1. 530 миллионов лет назад по Земле ещё вряд ли ходили крупные животные, но вот в океане жизнь уже зародилась и развилась, особенно в тёплых прибрежных водах. Одним из самых странных существ был аномалокарис — членистоногое, выраставшее до метра длиной. Уникальной особенностью аномалокариса было феноменальное по остроте зрение, позволявшее ему охотиться на всех остальных морских обитателей.
2. 400 миллионов лет назад в морских водах появились и более крупные существа. Например, дунклеостей, которые в своей эпохе был крупнейшим хищником. Голову чудища с длиной тела 6-10 метров защищали костяные пластины, так что победить его было нельзя. Костяные пластины были и во рту дунклеостеия, поэтому он с лёгкостью перемалывал панцири жертв.
Как доисторическая акула обзавелась спиральной челюстью в виде бензопилы, зачем природа подарила эдафозаврам «парус» и как защищались от нападения травоядные десматозухи, узнайте из видео.
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