Как в России возникла почта

Создавая одну из величайших империй в мире, Чингизхан стремился не только объединить колоссальное жизненное пространство и получить дань завоеванных народов. Великий Монгол в числе первоочередных ставил задачу безопасности, чтобы девушка с золотым подносом могла пройти из одного конца государства до другого не будучи обворованной и обесчещенной.

Управление империей, простиравшейся от Тихого океана до Чёрного моря, требовало отлаженной системы коммуникации, сообщения между Каракорумом и окраинами. Донесение приказов, передача дани, объявление о войне и мире — без этого империя распалась бы не успев возникнуть.

Ямы и Русь

Разрозненные русские княжества XIII века были покорены монголо-татарами очень быстро. Внутренняя вражда русских князей не принесла блага для населения, обложенного данью «с дыма», платившего Золотой Орде деньгами и людьми. Однако современная историческая наука ставит вопрос: а было ли завоевание как таковое? Негативно ли оно отразилось на русском народе? стала бы Русь одним из величайших государств на планете, не будь нашествия степных народов? Как видим, от монголо-татар остались не только ряд слов в русском языке, евразийский код пассионарности, но и такие устойчивые системы как почта. Та самая, которая сейчас стала “ Почтой России ”.

Монголы уже тогда раскрыли важнейшую истину: «кто владеет информацией, тот владеет миром». Потому передаче сообщений между различными частями империи придавалось особое значение. На Руси новыми правителями была создана система ямов — особых мест, где держали лошадей на смену, располагались комнаты для отдыха гонцов и кабаки. Впоследствии ямом стали называть селения, обеспечивающие почтовые станции. Да и слово «ямщик» также имеет происхождение с тех времен. Так называли крестьянина, живущего в яму и отправляющему почтовые грузы.

Почта как дань

Создателем почтовой системы следует считать сменившего Чингизхана Угедея. Курьеры в то время проходили до 400 километров, что обеспечивало достаточно быструю систему доставки сообщений. Ям стал видом дани для покорённых народов, в том числе и для Руси. Так крестьяне и посадские люди отбывали повинность возить гонцов и посыльных.

Почтовые дороги разделялись на участки, в рамках которых были назначены особые губернаторы, имеющие всю полноту власти. Имелись при них службы регистрации проезжающих гонцов и провозимых товаров. У ханские депеши и приказы имели первоочередной характер для обслуживания в ямах.

Почтовая служба монголо-татар, по сведениям путешественника Марко Поло, имела до 300 000 лошадей, а у почтальонов было специальное удостоверение «пайцза», обеспечивающее их поддержку со стороны местных властей и населения. Использовались ямщиками и повозки со специальными колокольчиками, позволяющие услышать на почтовых станциях приближение гонцов. Развитие ямской системы на Руси продолжалась и позднее.