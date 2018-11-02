Какие племена жили на том месте, где стоит Москва

В районе современной Москвы первые славянские переселенцы появляются, по-видимому, не ранее VIII-IX вв. Разумеется, до их прихода эти места с массивами плодородных земель в поймах рек, с богатыми дичью лесами, не были незаселённой пустыней.

Задолго до славян здесь обитали различные народы, поздние из которых могут быть даже вполне надёжно идентифицированы этнически. О дославянском населении свидетельствует господствующая гидронимика (названия рек) Московского региона.

Причём к западу от Москвы и частично к востоку эти названия в основном балтские (Протва, Нара, Пахра, Лама, Шоша, Дубна, Яхрома, Сестра, Истра, Руза, Яуза, Клязьма, Дрезна, Гжель, по-видимому и сама Москва).

Финские названия начинают преобладать в восточной части Московского региона (Воря, Поля, Вондига, Воймига, Шатура, Чащур; по-видимому, Ока — от общего финского корня Йоки — «река»).

Наконец, есть в регионе и славянские названия рек. Причём они, отражая различные волны славянской колонизации, расслаиваются на весьма древние по форме (Десна, Цна, Озерна, Шерна, Моча, Понорь, Осётр — точнее, Остёр), средние (Лопасня, Сходня) и поздние (Неглинная, Коломенка, Северка, Рожайка, Незнайка, Серая, Нерская — точнее Мерзкая).

Довольно долго население региона было полиэтничным. Так, к юго-западу от Москвы, в верховьях Протвы и Нары, ещё документами XII столетия упоминается народ голядь балтского происхождения. В глухих местах Мещеры поселения одноимённого народа финского происхождения, близкородственного мордве, по-видимому, сохранялись аж до XVIII века.

Первая земледельческая культура на территории Москвы — фатьяновская. Её поселение обнаружено в Царицыно. Данная культура существовала примерно с середины III по середину II тысячелетий до н.э. (синхронно концу Древнего царства и эпохе Среднего царства в Древнем Египте!) и являлась локальным вариантом культуры шнуровой керамики (или боевых топоров), распространённой от Волги до Рейна. Сама же территория фатьяновской культуры охватывала Волго-Окский бассейн от Валдайской возвышенности до среднего течения Камы.

В фатьяновцах видят чаще всего представителей ещё нерасчленённой северной индоевропейской общности, из которой позднее выделились германцы, славяне и балты. Таким образом, индоевропейское население стало первым известным в истории носителем производящего хозяйства (земледелия и скотоводства) на территории Московского региона.

Фатьяновская культура сменяется в регионах Центральной России поздняковской культурой, причём часть исследователей считает последнюю локальным вариантом более обширной срубной культурно-исторической общности, к которой относится и знаменитый Аркаим на Урале.

Нет сомнения, что и это население принадлежало к индоевропейской семье, хотя, возможно, в нём было больше элементов, из которых позднее выделились иранцы (скифы). На территории Московского региона поселений поздняковской культуры пока не встречено.

Очередные миграции населения (возможно, связанные с похолоданием) привели к тому, что территорию Московского региона населяют представители дьяковской культуры, в которых большинство исследователей видит финские племена, освоившие к тому времени земледелие и скотоводство. Сама культура получила своё название от поселения, расположенного в селе Дьяково рядом с Коломенским в нынешней черте Москвы. Дьяковская культура просуществовала приблизительно с VII века до н.э. по V век н.э.

Впрочем, на территории Московского региона уже в III-IV вв. происходит мощная инфильтрация предположительно балтского населения. Здесь в это время складывается культура москворецких городищ (поздние слои Дьяковского городища, древнейшее известное поселение на территории Московского Кремля, Кунцевское городище). Оно характеризуется, по-видимому, смешанным населением. В это же время на юго-западе и Верхней Оке складывается мощинская культура балтской этнической принадлежности, которая просуществует до VII века.

В это же самое время дальше к югу, в бассейне Десны (днепровской) и частично на Верхнем Днепре располагается колочинская культура, носителями которой были славяне, пришедшие со Среднего Днепра. Другая славянская культура, представители которой пришли с берегов Балтийского моря, складывается в V веке в современных Псковских и Новгородских землях вплоть до Валдайской возвышенности. Это культура псковских длинных курганов. Таким образом, волны славянской колонизации проникали на территорию Московского региона с двух сторон — с северо-запада и с юго-запада. Причём изначальное их происхождение также лежало за тысячи километров друг от друга.

Поэтому древние славянские имена рек в Подмосковье так сильно отличаются друг от друга — они действительно были даны носителями очень разных древнеславянских диалектов. Но численно преобладал, очевидно, поток с юго-запада.

Между тем, поздние потомки дьяковцев создали в это время к северо-востоку от Москвы мощный протогосударственный союз, известный в древнерусских летописях IX века под именем меря.

Его центр располагался в нынешнем Ростове Великом, где протогородское поселение существовало по меньшей мере с 700 года (обнаруживаемые аналогичные поселения на территории Новгорода Великого, например, моложе).

Меря, очевидно, заселяла и часть нынешнего Подмосковья. Среди мери уже с VI века распространяется такой характерный элемент славянской материальной культуры, как женские височные украшения (кольца), однако вряд ли это основание считать, будто меря «славянизировалась» уже в это время.

В распространении подобных предметов большую роль играла тогдашняя мода. Но, по-видимому, основным этническим элементом в районе будущей Москвы до начала массового прихода славян в VIII-IX вв. оставались балты.

Главным же славянским племенем, заселявшим эти земли, были вятичи, двигавшиеся с юго-запада. Частично сюда проникали кривичи с северо-запада. Характерно, что первые славянские колонисты занимали поселения, основанные прежними насельниками края, о чём свидетельствует отсутствие славянских названий собственно городов. Так, Руза, Истра, сама Москва названы по балтским именам рек. Имя Коломна было заимствовано от финских жителей края.

Единственным древним названием Московского региона, которое свидетельствует о какой-то организованной киевскими князьями колонизации края (о чём любили, но совершенно безосновательно говорить русские историки XIX века), является Звенигород. Это имя было перенесено из Галицкой Руси.

Названия двух других древнейших городов Московского региона сложились уже на месте — это Волоколамск (этимология прозрачна) и Дмитров (в честь княжеского сына).