Какое будущее предсказал России Нострадамус

Какое будущее предсказал России Мишель Нострадамус

Великий провидец из Франции, известный как Нострадамус , оставил немало пророчеств, смысл которых становится понятен по мере того, как они сбываются. Столетие за столетием исследователи разгадывают предсказания знаменитого астролога, записанные в форме катренов. Примечательно, что немалое внимание в них уделено событиям, связанным с Россией. Так какие же пророчества уже сбылись? И что нас ожидает в будущем?

Великий провидец

Зашифровав свои предсказания в стихотворных катренах, Мишель Нострадамус, предоставил исследователям возможность для разнообразных толкований. Причины всеобщего интереса к французскому астрологу, врачу и алхимику, жившему в XVI веке, вполне объяснимы, ведь многие его пророчества сбылись. Личность и предсказания Нострадамуса будоражат умы современных исследователей. Впрочем, этот интерес не угаснет и в будущем.

Нострадамус был сыном крещеных евреев. Он происходит из зажиточной семьи, где ценили образование. Выучившись на врача, будущий предсказатель участвовал в борьбе с эпидемией чумы, буквально косившей население средневековой Франции. Позднее получил должность придворного астролога и алхимика.

Жизнь этого незаурядного человека в целом была вполне успешной. Благодаря научным изысканиям, широкому кругозору и образованности Мишель Нострадамус пользовался уважением в обществе. Он был почтенным отцом семейства. Но история сохранила его имя благодаря стихотворным катренам, в которых астролог рассказал о том, что произойдет в будущем.

Сам автор оставил пояснение, почему зашифровал свои пророчества. По словам Нострадамуса, изложенная им информация просто не предназначалась для его современников. Он оставил послание далеким потомкам, предсказав, что его катрены будут поняты лишь спустя много веков, когда откроется весь их тайный смысл.

Пророческий дар Мишеля Нострадамуса ни у кого не вызывает сомнений, ведь живший в ХVI веке астролог предвидел появление химического и биологического оружия, атомной бомбы, подводной лодки, различных машин и механизмов.

По причине большой популярности французского прорицателя некоторые толкователи используют его имя для обоснования собственной точки зрения на различные события. Отдельные из них даже «притягивают за уши» те или иные катрены, пугая людей. Так, в 2012 году многие такие специалисты кричали о предстоящем конце света, хотя этого и не произошло.

Сбывшиеся пророчества о России

Жители средневековой Европы почти ничего не знали о России. Получить какие-либо сведения о событиях, происходящих в далекой стране, Нострадамус никак не мог. Тем более он не мог ничего знать о будущем нашей страны. Но, как выясняется, знал немало. Слово «Россия» в катренах не упоминается ни разу. Предсказатель называет наше государство то Славянией, то Аквилоном. Латинское слово aquilo (aquilonis) переводится как «северный ветер». А далекую и загадочную страну, откуда он дует, древние римляне называли Аквилоном. Удивительно, что житель средневековой Франции довольно большое внимание уделил России и ее будущему в своих катренах. Видимо, он предвидел, какую важную роль будет играть наша страна на мировой политической арене.

Нострадамус поведал о жизни Ивана IV Грозного, его сложном характере, судьбах жен и детей монарха. Астролог предсказал появление Лжедмитрия, церковные реформы Патриарха Никона, преобразования Петра Первого, несчастливую судьбу Николая Второго . Советская эпоха также не укрылась от взора провидца. Он рассказал и о культе личности Иосифа Сталина, и о победе союзных войск во Второй мировой войне.

Весьма образно и поэтично в катрене 9 центурии 8 астролог описал борьбу за власть в СССР:

Чтобы поддержать труды великой кепки Да и расчистить место, выйдут красные И истребят семью почти до последнего. Так красные красных красным уничтожат.

Что нас ждет?

Если говорить о том, что ожидает Россию в будущем, то у нас всех есть повод для оптимизма. Нострадамус считает, что после тяжелых испытаний в нашей стране наступит настоящий «золотой век». Различные предсказатели расходятся во мнениях, когда стартует долгожданная эпоха всеобщего благоденствия. Одни считают, что она начнется уже в 2025 году, другие предлагают подождать на десять лет дольше — до 2035 года.

Правда, «золотому веку», если верить Нострадамусу, будет предшествовать немало испытаний. Зато потом Россия станет настоящим духовным центром всего мира. Здесь зародится новая религия, которая принесет людям радость. А самой большой ценностью будут считать творчество, период поклонения «золотому тельцу» окончательно завершится. Открытие новых источников энергии, развитие медицины, решение многих других проблем — все это ознаменует эра Водолея. Этот астрологический знак традиционно связывают с Россией.

Ожидает нашу страну и приход к власти некоего достойного правителя. В катрене 21 центурии 4 говорится:

Стране на пользу перемены тяжкие. Прочь изгнан ловкий, правит же страною Осторожный с сердцем благородным. Народа жизнь меняется повсюду.

Что ж, остается лишь дождаться этих позитивных перемен. Стоит отметить, что Нострадамус сам не раз говорил о том, что далеко не все предопределено заранее.