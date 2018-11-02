Загадки, которые загадывает нам Земля

Южный остров Новой Зеландии очень популярен у туристов. И дело не только в том, что тут находится отличный пляж, но и в загадке, которую хранит этот райский уголок. Здесь возле берега находится множество каменных шаров с диаметром от полуметра до двух метров. Поскольку рядом находится рыбацкий посёлок Моераки, камни назвали «Валуны Моераки». Кто и зачем прикатил их сюда, учёные пока не знают.

Валуны Моераки — лишь одна из сотен загадок, которые приготовила для нас планета. Человечеству кажется, что Земля изучена досконально, но на самом деле мы знаем о нашем общем доме далеко не всё.

В 1872 году возле города Мередит в США нашли странный камень. Это был не просто кусок породы, а яйцевидный объект виз кварцита высотой 10 сантиметров и диаметром чуть больше 6 сантиметров, на поверхности которого имелись качественно высеченные рисунки и глухие отверстия. Мередитский камень озадачил учёных, поскольку для создания изображений на кварците требовались точные инструменты. Последние исследования показали, что, возможно, артефакт изготовили незадолго до находки, но пока официальной эта версия не стала.

Миграция животных, таосский гул, каменные лабиринты на Большом Заяцком острове, подводные террасы возле острова Йонагуни, каменный шар в Боснии — обо всех этих тайнах Земли рассказывает видео.