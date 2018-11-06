Чем занимались в бане, кроме мытья

Чем занимались русские в бане, кроме мытья

Баню можно по праву назвать самой многоцелевой постройкой в традиционной русской деревне. Кроме чисто гигиенических процедур её использовали как место для изоляции, лечения, гаданий, обрядов инициации.

Деток родить — не веток ломить

На Русском Севере издревле роды принимали в банях. Это было удобно: небольшая постройка долго держала тепло (что немаловажно в суровом климате), можно было лить воду на пол и в любой момент обмыть младенца, а отсутствие яркого света и посторонних хорошо сказывались на состоянии роженицы и ребёнка.

Кроме того, соблюдался и мистический смысл родов. Каждый человек появлялся на свет там, где мир людей пересекался с потусторонним миром, привыкал к новой действительности несколько дней и только потом как бы переходил на свет, к людям.

Повитуха была ответственна за то, чтобы переход произошёл безопасно, и никакие злые силы не навредили. С этой целью она совершала массу действий магического характера: окуривала помещение, бросала камни в каждый угол, договаривалась с Банником об успешном исходе дела. Повитуха была не только акушеркой, но и детским ортопедом. Считалось, что младенец не будет сам по себе развиваться как положено, поэтому тельце новорождённого необходимо «править» — массировать и как бы «лепить» будущего человека.

Производились эти манипуляции при высоких температурах, когда баня была жарко натоплена. Несмотря на то, что, с точки зрения современной медицины, подобные действия весьма сомнительны для здоровья ребёнка, такая практика была многовековой. Если все проходило хорошо, то повитуха выставляла перед дверью бани шест с рубашкой матери в знак того, что уже можно было входить внутрь, чтобы навестить роженицу и ребёнка.

Сбудется — не минуется

В большие праздники много гадали. Молодёжь частенько собиралась в чьей-либо избе для вечернего кутежа, предварительно выпроводив старших. Но такого уединения было недостаточно молодым девушкам, которые стремились не упустить случая погадать на будущее замужество.

В баню не ходили по одиночке и в неподобающие дни, поэтому всегда можно было рассчитывать на то, что она пустует в разгар праздника. Благодаря полной темноте и толстым срубным стенам, обеспечивающим тишину, можно было хорошенько сосредоточиться на высматривании образа суженого в зеркале.

Несмотря на то, что зеркало на Руси известно с давних времён, его отражающую способность долго считали мистическим свойством, боялись потерять контроль над происходящим и выпустить наружу потусторонних существ. В бане нельзя было держать ни крестов, ни икон, поэтому в её пределах человек чувствовал себя полностью вверенным силам с того света.

Целительство по-чёрному

Несмотря на очевидное отсутствие классического образования у деревенских знахарей, именно они сделали из русской бани настоящую лабораторию народной медицины.

Земские доктора появились лишь во второй половине XIX века, и то не во всех уголках нашей страны. Они оставили массу интересных записей о различных местных целителях. С одной стороны, народная медицина базировалась на совершенно антинаучных теориях и возмущала этим докторов, с другой, она использовала опыт многих поколений и некоторые практики, незнакомые городским людям, которые были признаны весьма полезными.

Распаривание, гигиенические процедуры, обработка кожи отварами лекарственных трав и мёда, употребление различных отваров во многих случаях действительно оказывали благоприятное воздействие на здоровье. Кроме всего прочего, знахарь мог вправить конечность или грыжу, и роль тепла в этом деле трудно переоценить.

Свои действия народные целители сопровождали самыми разными заговорами и молитвами, многие из которых дошли до наших дней и связаны они с самой баней, каменкой, водой и пологом.