Женские дуэли: как это было

Женские дуэли на Руси: как это было

Женской дракой в наши дни никого не удивишь. Девушки и дамы готовы драться по самым разным поводам: на дискотеке, не поделив симпатичного парня, в поликлинике, если кто-то пытается без очереди пройти к врачу… Неужели так было всегда?

Женские поединки — по правилам и без

На Руси издавна были в ходу кулачные бои. Конечно, по большей части в них принимали участие мужчины, но бывали случаи, что дрались и женщины. Впрочем, русские крестьянки чаще выясняли отношения с мужьями и друг с другом любыми подручными средствами, а не только кулаками — например, кочергой… Поводом к драке между двумя женщинами могло стать предполагаемое воровство или другой дурной поступок, совершенный одной из них по отношению к другой. Нередко нападали на соперниц: жена могла напасть на любовницу своего мужа. Бывало, что в процессе драки женщины царапали друг друга, таскали за волосы, чего обычно не водилось среди мужчин.

Еще в Древней Руси были узаконены так называемые судебные поединки, причем участие в них могли принимать и женщины. Правда, женщина имела право выставить против своего обидчика кого-то из мужчин — отца, мужа, брата, жениха или просто знакомого. Но только если обидчиком был мужчина. Если же обидчицей являлась другая женщина, то истица обязана была сразиться с ней лично. Эти правила были официально записаны в Псковской судебной грамоте от 1397 года. Причем касались они представительниц всех сословий.

Обычно в поединках использовалось такое оружие, как дреколье, рогатины и окованные железом дубины. Очень редко дрались врукопашную. Это касалось и женщин.

Екатерининские дуэли

При Петре I был издан приказ о запрете дуэлей. Но это не помогло. Даже дворянки предпочитали поединок судебной тяжбе.

Российская императрица Екатерина II благосклонно смотрела на дуэли и наказывала нарушителей, лишь если в результате поединка кто-то погибал или получал серьезные увечья. Только за один 1765 год состоялось 20 дуэлей, на 8 из которых роль секунданта исполняла сама императрица. Однако у Екатерины был принцип — драться только до первой крови! За все долгое время ее правления было лишь три случая, когда женщины-дуэлянтки погибли.

В 1770 году княгиня Екатерина Дашкова, находясь в Лондоне, в доме жены российского посла графини Пушкиной, горячо поспорила с герцогиней Фоксон. В ходе дискуссии та оскорбила Дашкову. Княгиня в ответ дала герцогине пощечину. Началась драка, и обе противницы потребовали шпаги. Дуэль состоялась в саду и, к счастью, продлилась недолго. Дашкова была ранена в плечо, но не опасно.

Когда дерутся насмерть…

После Екатерины II женские дуэли стали еще более частыми. Так, в одном только петербургском салоне госпожи Востроуховой за 1823 год состоялось 17 дуэлей.

В июне 1829 года в Орловской губернии поссорились две помещицы — Ольга Петровна Заварова и Екатерина Васильевна Полесова. Отношения решили выяснить с помощью поединка. В качестве оружия обе дамы взяли сабли, принадлежавшие их мужьям, а роль секундантов исполняли гувернантки-француженки. Также присутствовали дочери-подростки Заваровой и Полесовой.

Дуэль проходила в березовой роще. Примириться противницы отказались и вновь вступили в перепалку. В разгар ее обе выхватили сабли… Закончилось все трагически. Заварова скончалась на месте от ранения в голову, а Полесова, получив рану в живот, умерла через сутки.

Пять лет спустя на дуэли встретились уже их выросшие дочери. Они также дрались на саблях. Для Анны Полесовой поединок стал смертельным, а вот Александра Заварова осталась жива, и обо всей этой истории стало известно из дневника, который она вела.

На дуэли погибла молодая актриса Мариинского театра Анастасия Малевская. Убийцей ее стала еще более юная особа, имя которой даже не сохранилось в истории. Малевская приревновала к девушке, которая была проездом в Петербурге, своего кавалера. После словесной стычки был назначен поединок на пистолетах. Увы, актрисе не повезло…

Современники свидетельствуют, что дуэли женщин из-за мужчин были особо жестокими. Как правило, соперницы не удовлетворялись нанесенными ранами — они жаждали смерти оппоненток. Иногда дуэлянтки даже смазывали острия шпаг или сабель ядом, чтобы соперница наверняка умерла.

В записках французской маркизы де Мортене говорится о русских дуэлянтках: «Их дуэли не несут в себе никакого изящества, что можно наблюдать у француженок, а лишь слепую ярость, направленную на уничтожение соперницы».

Хорошо, что время дуэлей ушло…