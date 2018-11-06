Как воспитывали в институте благородных девиц

Как воспитывали юных девушек в институте благородных девиц

В царское время женское образование было неактуально, но Екатерина II сделала прорыв — открыла первый институт для благородных девиц. В Санкт-Петербурге расположился Смольный институт, где девочкам впервые представилась возможность получить образование. Жизнь института складывалась весьма строго вплоть до самого его закрытия. ​

Изоляция от всего мира

Принимали в институт девочек от 10 лет на казенный счет, если она была из дворянской семьи, или за оплату, если из семьи купцов или офицеров. Большинство из них в течение 7 лет учебы могли видеться с родными только в выходные при присутствии классной дамы. Девушек приучали к закаливанию: спали они на жестких матрасах при температуре не выше 16 градусов, в 6 утра — подъем, а после завтрака их ждали по 7 уроков в день. Заболеть в институте считалось праздником, ведь тогда девушки попадали в лазарет.

Идеальные «парфетки» и нелепые «мовешки»

Деление в институте было на тех, кто выполнял свои обязанности идеально — это были парфетки, и на тех, кто был немного не такой — с выбившейся прядью, с неидеально заправленной постелью, громко смеющейся. Среди главных достоинств было умение держать спину прямо, вежливо отвечать на вопросы и изящно выполнять реверансы.

anews

В случае неидеального поведения объявлялись бойкоты и травлю всем коллективом. Бить было не принято, вместо этого провинившаяся девушка должна простоять весь обед посреди столовой. Кстати, питание было весьма скудным, удивительно, что с таким рационом девушки могли выживать и расти.

Прогулки под строгим присмотром

Конечно, они бывали на свежем воздухе, если выполнялись определенные правила: во-первых, идти можно было только в паре под строгим присмотром, во-вторых, это было больше похоже на марширование, чем на прогулку, а в третьих, свободно разговаривать и тем более дурачиться было категорически запрещено.

Институт без учебы

Да, это было действительно институт, но их девушек не растили гениев. История, культура, словесность изучались на поверхностном уровне. Готовить учили, но только в теории, так как кухарка боялась, что девушки могут испортить продукты или обжечься. Ученицам оставалось только наблюдать за ней.