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Тайны, окружающие антарктические экспедиции 

Рамблер 3 часа назад
В 1901 году к Антарктиде отправилась британская экспедиция под командованием капитана Роберта Скотта. Экспедиция занималась исследованиями прибрежной линии, моря, ледников. В ходе санного перехода вглубь материка Скотт обнаружил скалу, где был оборудованный, но хорошо замаскированный лаз. Помощники Роберта отодвинули ледяные глыбы и увидели ведущую вниз лестницу. На глубине 40 метров оказался склад продуктов и одежды. Участников экспедиции особенно заинтриговала одежда, поскольку этикетки с неё были срезаны, а значит, определить хозяев склада было невозможно.
Вернувшись на Большую землю, путешественники сохранили факт находки в тайне от широкой общественности, но в отчётах Роберт Скотт подробно описал найденную базу. Как ни странно, но спустя время отчёты Скотта таинственно исчезли. Экспедиция, отправившаяся в Антарктиду через несколько лент, базу не обнаружила. В 1910 году к Южному полюсу снова отправился сам Роберт Скотт, однако на обратном пути он и его соратники погибли. Эта смерть стала одной из самых больших загадок. Тела и записи полярников нашли лишь спустя восемь месяцев. Когда поиски были в разгаре, в базовом лагере кто-то нашёл записку, где говорилось, что Скотт и его товарищи сорвались в расселину, но у них есть запас продуктов. В записке также точно указывались координаты места, но никто не воспринял информацию всерьёз. Когда тела всё-таки нашли, то в дневнике увидели запись об удивительном происшествии: сорвавшись со скалы, полярники укрылись в пещере и заночевали там, но утром обнаружили у входа запас продуктов. И по сей день неизвестно, кто подбросил продукты пострадавшим и подкинул в лагерь записку.
Смотрите видео и узнайте ещё о нескольких загадках, связанных с антарктическими экспедициями.
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Истории , Видео , Роберт Скотт
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