Как на Аляске расплачивались кожаными деньгами

Современный человек привык к деньгам в виде металлических монет и бумажных купюр. В реальности, деньги могут иметь любой вид и быть из любого материала, лишь бы стороны, участвующие в обороте денег, признавали их как меру стоимости, средство платежа и накопления. Например, в период, когда Аляска была русской, там ходили деньги из кожи.

Пушное «золото»

Ещё в XVII веке в России знали про Аляску, сюда наведывались русские купцы. Первые постоянные поселения на Аляске и Алеутских островах появляются к концу XVIII веки. Затем, в 1799 году создаётся Российско-Американская компания (РАК). Действовала она, говоря современным языком, на основе государственно-частного партнёрства, паи принадлежали как правительственным структурам, там и частным лицам.

Полезные ископаемые на Аляске тогда открыты ещё не были, основной ценностью была пушнина, которую покупали у местных охотников. Сначала расчёт шёл также шкурками. Постепенно у местного населения скапливался излишек пушнины, которую они продавали американским и английским купцам. РАК не могла смириться с тем, что драгоценный мех уходит к конкурентам и, с благословения Санкт-Петербурга, начала платить за меха монетой. Возникла новая трудность. РАК не чеканила деньги, их доставляли с материка ограниченными партиями, денег не хватало. Кроме того. местное население было склонно делать из медных денег наконечники для стрел и копий, которые могли применяться не только против зверя.

В Главном управлении компании, располагавшемся в столице России, нашли изящный выход — выпускать денежные знаки из кожи тюленя, в изобилии водившегося в окрестностях Аляски. Российское правительство не возражало, но и официального дозволения на эмиссию получено не было.

Кожей — за меха

Знаки РАК решено было назвать «марками» и номинировать в российских рублях. Чтобы не путаться ни покупателям, ни продавцам, знаки разного достоинства были разного цвета. Кроме того, срезали два или 4 угла, были дырочки в верхней части, что облегчало использование денег неграмотными аборигенами. Есть данные, что РАК платила кожаными деньгами и своим работникам.

Первая эмиссия прошла в 1816 году. В оборот поступили денежные знаки достоинством в 1, 2, 5, 10 и 20 рублей. За десять лет РАК выпустила марок на 42 тысячи рублей. В 1826 году — вторая эмиссия, на 30 тысяч рублей, здесь не было марок в 2 и 20 рублей, зато напечатали в 25 рублей. Кроме того, выпустили разменные «деньги» — в 10, 25 и 50 копеек.

Кожаные деньги ветшали, и для их замены компания в 1834 году выпускает новые знаки ещё на 30 тысяч рублей. Бухгалтерские книги РАК говорят, что в 1862 году в обороте было кожаных денег на 36,115 тысяч рублей, 1864 — уже на 39, 625 тысяч. Кожаные деньги РАК охотно принимали не только местные охотники, но и русские купцы, торгующие с ними, что и определило успех мероприятия. Затем марки менялись на российские рубли на материке, но найти упоминания о курсе обмена не удалось.

В первое двадцатилетие на Аляске жили 400 русских в российских владениях и до 10 тысяч индейцев и креолов, строились не только форты и фактории, но и поселения, школы и больницы.

Российская империя в 1867 году продала Аляску США за $7,2 млн, что эквивалентно порядка 11 миллионам рублей. Споры о той сделке не стихли и в наше время, но мы в них погружаться не станем.

Год спустя Российско — Американская компания ликвидирована. Кожаные «марки» из оборота изъяли, обменяв на русские рубли, а затем на Аляске стали расплачиваться американским долларом.