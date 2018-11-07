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Почему в хрущевках делали паркетный пол
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Почему в хрущевках делали паркетный пол 

Рамблер 47 минут назад
Фото: depositphotos.com
Сейчас паркетный пол считается дорогим удовольствием, поэтому при ремонте подавляющее большинство россиян делает выбор в пользу более дешевого ламината. Однако в советские времена паркет укладывали в "сталинках" и даже "хрущевках". Почему?
Паркетные полы из ценных пород дерева украшали дома богатых и знаменитых, до революции в царской России действовало примерно 85 предприятий по производству паркета.
С приходом к власти большевиков все было национализировано. И к тому моменту, когда началось массовое строительство жилья, производственная база была хорошая.
Сначала паркет традиционно укладывали "елочкой", затем для ускорения процесса и уменьшения количества отходов перешли на укладку "шашку". Еще позже стали делать щитовой паркет, который был дешев в производстве.
Но в начале 1980-х годов ситуация изменилась, к этому времени было налажено массовое производство более дешевых материалов и в качестве напольных покрытий стали использоваться ДВП и линолеум.
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