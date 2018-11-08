Ещё
Факты о космосе, вызывающие восторг
Далее:
Читайте также:
Ещё

Факты о космосе, вызывающие восторг 

Рамблер 3 часа назад
Жителям Земли кажется, что наша планета огромна. Но даже в нашей Солнечной системе Земля — лишь четвёртая по величине планета, а само Солнце в 1 300 000 раз больше по объёму Земли. Эти размеры сложно даже вообразить, но что вы скажете о звезде Бетельгейзе из созвездия Ориона, которая, если бы находилась в центре Солнечной системы, заняла бы объём вплоть до орбиты Юпитера?
Подобных научных фактов, которые кажутся обычным людям удивительными, но прекрасными, наберётся множество. Например, знаете ли вы, только в нашей галактике, Млечном пути, уже открыто около 500 систем, подобных Солнечной? А чтобы облететь сам Млечный путь, потребуется 200 000 000 лет!
Ещё один интересный факт связан с планетами-изгоями, потерявшими звёзды. Такие планеты могут сталкиваться с другими планетами, и, по мнению некоторых специалистов, именно так и произошло с Землей: 4 500 000 лет назад планета, по размерам схожая с Марсом, натолкнулась на Землю и погибла. Но и сама Земля изменилась, превратившись в покрытый огненным морем шар. А обломки погибшей планеты стали Луной.
Смотрите видео и узнайте о космическом мусоре, звуках, которые издаёт космос, и жизни чёрных дыр.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что на самом деле стало с мужем Салтычихи
Почему в хрущевках делали паркетный пол83
Вор в законе, который полвека провел в тюрьме1
Какую религию исповедуют цыгане
Какие сексуальные традиции в разных странах20
Видео
00:45
Кот взобрался на подиум во время модного показа
Безумный мир
00:57
Чему обучали женщин, которые работали в КГБ
Люди
01:17
Кто остался в выигрыше от развала СССР
Истории
09:46
Неразгаданные тайны морских глубин
Места
12:24
Факты о космосе, вызывающие восторг
Истории
10:52
Самые древние деревья на Земле
Места
11:23
Гиганты, которых нам посчастливилось не встретить
Безумный мир
04:50
Сможет ли человек «переселиться» в виртуальный мир
Безумный мир Люди
09:01
Зачем Ван Гог читал проповеди шахтерам
Люди Истории
14:50
Что известно о покорении Луны
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение