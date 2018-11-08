Факты о космосе, вызывающие восторг

Жителям Земли кажется, что наша планета огромна. Но даже в нашей Солнечной системе Земля — лишь четвёртая по величине планета, а само Солнце в 1 300 000 раз больше по объёму Земли. Эти размеры сложно даже вообразить, но что вы скажете о звезде Бетельгейзе из созвездия Ориона, которая, если бы находилась в центре Солнечной системы, заняла бы объём вплоть до орбиты Юпитера?

Подобных научных фактов, которые кажутся обычным людям удивительными, но прекрасными, наберётся множество. Например, знаете ли вы, только в нашей галактике, Млечном пути, уже открыто около 500 систем, подобных Солнечной? А чтобы облететь сам Млечный путь, потребуется 200 000 000 лет!

Ещё один интересный факт связан с планетами-изгоями, потерявшими звёзды. Такие планеты могут сталкиваться с другими планетами, и, по мнению некоторых специалистов, именно так и произошло с Землей: 4 500 000 лет назад планета, по размерам схожая с Марсом, натолкнулась на Землю и погибла. Но и сама Земля изменилась, превратившись в покрытый огненным морем шар. А обломки погибшей планеты стали Луной.

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