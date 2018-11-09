Галактика, заставившая ученых задуматься

В 2017 году исследователи из университета Миннесоты изучили галактику PGC 1000714. PGC 1000714 находится в созвездии Чаши, а свет от неё до Земли идёт 359 миллионов лет. Но это не главная особенность новой галактики. Дело в том, что она относится к чрезвычайно редкому типу кольцевых галактик, среди всех обнаруженных галактик кольцевых всего 0,1 процента. Впервые спиральную галактику открыл американский астроном Артур Хог, когда изучал в 1950 году созвездие Змеи. В честь него подобные объекты получили название «объекты Хога». Однако пока нет ясности, как именно формируются кольцевые галактики и как они эволюционируют.

Но уже сейчас астрономы заняты любопытной проблемой. Во внешнем кольце 1000714, возраст которого — примерно 130 миллионов лет, наблюдается много молодых ярких звёзд, но в этом нет ничего необычного. Странности начались позднее, когда учёные нашли ближе к ядру второе кольцо, и его возраст уже 5,5 миллиардов лет! Сейчас астрофизики считают, что такая структура обусловлена столкновением с другой галактикой. Не исключено, что дальнейшие исследования 1000714 не просто помогут узнать историю этой галактики, но и откроют нам кое-что новое о нашем мире. Смотрите видео и узнайте, какие тайны предстоит раскрыть учёным.