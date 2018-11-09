Шокирующие выходки российских художников в 1990-е

Перформансы российских художников в 1990-е, которые шокировали мир

Социально-политические изменения 1990-х своеобразно отразились на российском искусстве. Ничем и никем не стесняемые художники в условиях распадающейся государственной системы раз за разом шокировали публику откровенными перформанс-акциями.

Вызов эпохе

К 1990-м годам сформировался феномен интернационального арт-мира, который стал активно проникать в нашу страну со всевозможными выставками, биеннале и перформансами. Это создало дополнительный импульс для зарождавшегося в России нового формата искусства, пытавшегося найти новые способы коммуникации между художником и зрителем.

Экспериментаторские художественные течения были объединены под одним общим названием — московский акционизм. Его последователи использовали в качестве основного выразительного средства публичный перформанс. Акции молодых московских художников зачастую имели политический подтекст и противоречили принятым в обществе нормам поведения. Как результат — мощный медийный резонанс, который только усиливал интерес к зарождающемуся явлению.

Типичное амплуа действующего лица перформанс-акции — клоунада, юродство, сумасшествие. Именно с помощью таких сугубо театральных приемов участники представления исследовали границы допустимого в искусстве, а заодно и тестировали возможности нового художественного жанра.

Несостоявшийся диалог

О поэте и художнике Александре Бренере говорят, как о «креативщике с шизой» или «чудике со странными замашками». Он был лидером московского акционизма и одним из самых заметных мастеров перформанса в России девяностых. Правда, свои первые эпатажные выступления он провел на улицах Тель-Авива, хотя, судя по реакции, израильтяне их не оценили.

Одной из самых запоминающихся акций в Москве стало появление Бренера на Красной площади в спортивных шортах и боксерских перчатках. В течение минут пятнадцати он расхаживал в таком виде по площади и выкрикивал в сторону Кремля: «Ельцин, выходи!» Суть своей акции уже арестованный Бренер объяснил так: каждый избиратель должен иметь прямой доступ к президенту.

В 1997 году в амстердамском музее Стеделейк некий художник нарисовал зеленой краской на картине Казимира Малевича «Супрематизм» символ доллара. Креативщика на 5 месяцев отправили за решетку. По определению знакомых Бренера, мотивом данного акта вандализма стало желание художника таким образом хотя бы на некоторое время решить свой квартирный вопрос.

Сам Александр Бренер признается, что задача его акций — привлечение внимания общественности к замалчиваемым проблемам. К примеру, в январе 1996 года он залил окна посольства Белоруссии кетчупом. Причиной столь дерзкой выходки стал инцидент, произошедший на польско-белорусской границе. Тогда во время фестиваля воздушных транспортных средств, проходившего в Польше, один из аэростатов сбился с курса и пересек границу сопредельной Белоруссии. В ответ белорусские пограничники обстреляли воздушный транспорт — оба пилота погибли.

Свободу мату!

В 2007 году «Премия Кандинского» назвала Анатолия Осмоловского победителем в номинации «Художник года». Но свою известность он получил еще в 1990-е как основатель движения «Э. Т. И.», пропагандировавшего в публичных пространствах города молодежную субкультуру.

Так, в 1991 году «Э. Т. И.» провело на Красной площади перформанс под названием «Цена 2.20». Именно столько стоил батон колбасы, который участники акции нарезали и съели, а затем, повалившись на землю, стали имитировать отравление. Они также написали на каждом отрезанном куске слово, обозначающее одну из негативных черт существовавшего в стране политического режима.

В том же году Осмоловский с 13 товарищами организовал еще одно представление на Красной площади: они обнажились и выложили из своих тел неприличное слово из трех букв. Перформанс был приурочен к принятому 15 апреля Закону о нравственности, запретившему ругаться матом в общественных местах.

«Тихий парад» или «Переползание» — так звучало название наиболее известного представления, устроенного Осмоловским на площади Маяковского. Смысл действа заключался в том, чтобы его участники подвергались реальной опасности, ползая под колесами автомобилей. Однако любопытствующий народ, обступив артистов, попросту перегородил проезд автомобилям.

Больше всего акция запомнилась тем, что Осмоловский залез на памятник Маяковского и уселся на могучее плечо поэта. Говорят, перформанс по достоинству оценил Эльдар Рязанов , он даже просил повторить его для своего фильма, на что арт-группа ответила отказом.

Против зверства

«У добермана не бывает национальности», — говорил о себе художник Олег Кулик , который вошел в историю арт-перфоманса как человек-собака. Впервые в образе бешеного пса художник появился на публике 23 ноября 1994 года. В то время у него не было денег даже на хлеб, и он как бездомная собака приполз к Марату Гельману и предложил охранять вход в его галерею. Коллекционер поначалу не оценил идею, но затем, просчитав свою выгоду, перезвонил Кулику и дал свое согласие.

В одной из газет после очередного «собачьего представления» то ли в шутку, то ли всерьез написали: «До чего народ довели, люди голые бегают по улицам и бросаются на прохожих!» Юрий Лужков в ответ тогда пообещал вытравить всех голых с московских улиц.

В дальнейшем Кулик в уже излюбленном образе цепного пса организовывал скандальные акции в ряде западных городов — Нью-Йорке, Стокгольме, Цюрихе, атакуя и кусая людей. В ходе одного из перформансов прохожий буквально воспринял угрозу от человека-собаки и, потянув за цепь, сильно сдавил его горло ошейником — Кулик на несколько минут потерял сознание, но в итоге все обошлось.

В 1996 году Олег Кулик под лозунгом «Звери против зверства» решил баллотироваться на пост президента страны от Партии животных, однако был отвергнут Избиркомом на этапе подачи подписных листов, так как его документы оказались с отпечатками кошачьих лапок и были обклеены мухами и тараканами.

Выходя за границы

21 января 1994 года в галерее Марата Гельмана была устроена акция «Голод правит миром». Одним из участников стал Олег Мавроматти — художник, режиссер, сценарист, оператор и композитор. В дальнейшем он создал арт-группу «Секта Абсолютной Любви», которая прославилась благодаря своей эпатажности.

Так, 12 апреля 1995 года перед Кутафьей башней Кремля Мавроматти с единомышленниками провел перформанс «Зеркальная болезнь». «Сектанты» пристроили себе на причинное место зеркала и, расстегнув молнии штанов, предлагали туристам посмотреть в них и увидеть там бога.

Акция «Люби меня насмерть», учиненная «Сектой Абсолютной Любви» в ночь на 3 июня 1995 года в морге городской клинической больница № 50, шокировала даже самых искушенных в перформансе людей. Члены арт-группы ночь напролет пили водку и танцевали с мертвецами, убеждая публику, что посещение подобного заведения наполняет человека «дополнительной жизненной энергией».