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Как поступали с погибшими в Сталинградской битве
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Как поступали с погибшими в Сталинградской битве 

Русская семерка 3 часа назад
Фото: Русская семерка
Сталинградская битва стала одной из самых кровопролитных за всю историю человечества. В ней приняли участие в общей сложности более 2,5 миллионов человек, а потери обеих сторон составили почти миллион. Эта победа позволила Красной армии полностью перехватить стратегическую инициативу в войне. Она вошла в историю, не только благодаря яркому примеру героизма советских солдат, но и огромными полями, усыпанными сотнями тысяч мертвецов.
Сталинградская битва длилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 и проходила в два этапа. Первым этапом была оборона Сталинграда, когда Красная армия не позволила немецкой группировке под командованием Паулюса молниеносно взять город. Вторым — операция «Уран», когда миллионная группировка противника попала в «котел». Главным для СССР было не дать немцам контроль над Волгой, по которой из бакинских месторождений доставляли «кровь войны» — нефть.
По окончанию сражения театр военных действий представлял собой страшное зрелище. Согласно данным Центрального архива Министерства обороны РФ, только в самом Сталинграде погибло около 300 тысяч красноармейцев и примерно столько же сил союзников стран Оси. Остальные солдаты погибли в окрестностях города и на степях между Волгой и Доном. Кроме того, не все местные успели эвакуироваться из города — из 340 тысяч мирных жителей в живых остались только 47 тысяч.
По воспоминаниям жителей разрушенного города, из-за быстрого наступления погибшими сначала никто особо не занимался. Больше года город и окрестности были усыпаны покойниками. Все это время руины расчищали и восстанавливали местные жители — женщины и дети. Сталин настоял на том, чтобы город, названный в его честь, был заново отстроен ровно на том же самом месте, а не перенесен на несколько десятков километров, как ему предлагали архитекторы.
“Идешь по руинам города, а справа и слева лежат гниющие мертвые тела, вперемешку с железом. Битый кирпич и обломки зданий, казалось, в равной степени были перемешаны с останками солдат” — вспоминали очевидцы, — «Запах стоял такой, что дышать просто невозможно. Гниющая мертвечина вперемешку с вонью пожарищ».
Чтобы предотвратить распространение заразы и хоть как-то перебить запах трупного яда, поля засыпали гашеной известью. В какой-то момент к уборке покойников подключили и пленных немцев из которых были сформированы похоронные команды. Они должны были собирать покойников, забирать их документы, а останки складывать в братские могилы. Очень часто их роль выполняли воронки от взрывов снарядов, куда подряд скидывали тела и то, что от них осталось.
Те, кто попал в братские могилы и чьи смертные медальоны или документы позволили установить их личность, в результате со временем были перезахоронены в братских могилах мемориального комплекса в Волгограде. Но осталось немало бойцов, чьи тела были так изуродованы или находились в такой стадии разложения, что захоронить их не могли.
После войны в окрестных полях находилось так много осколков и не взорвавшихся снарядов, что даже спустя два года на них ничего не росло.
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