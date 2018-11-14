Пожар, который погасили только ядерным взрывом

1 декабря 1963 года на газовом месторождении Урта-Булак (Узбекская ССР) произошла авария. При бурении скважины бур попал в пласт с очень высоким давлением, что привело к выбросу сероводорода. Образовался гигантский фонтан пламени. Не существует единой версии, объясняющей, почему газ воспламенился. Одни специалисты уверены, что произошло самовоспламенение, другие говорят о том, что правила техники безопасности предписывали поджечь газ, чтобы избежать отравления всего живого вокруг, что и было сделано. Высота столба пламени достигала 70-120 метров, под его напором рухнула и расплавилась буровая вышка. Ежесуточно сгорало 10-12 миллионов кубометров газа, что вызвало повышение температуры вокруг столба. Пожарные могли находиться на расстоянии 200 метров, ближе подходить было опасно. Они начали охлаждать устье скважины, рассчитывая справиться с проблемой за несколько дней. Однако пожар в Урта-Булаке затянулся на долгих три года.

Смотрите видео и узнайте, зачем по скважине открыли артиллерийский огонь, кому пришло в голову взорвать факел и кто осуществил подрыв ядерного заряда, погасившего огненный фонтан, горевший 1 074 дня.