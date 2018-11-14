Ещё
Пожар, который погасили только ядерным взрывом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пожар, который погасили только ядерным взрывом 

Рамблер 1 час назад
1 декабря 1963 года на газовом месторождении Урта-Булак (Узбекская ССР) произошла авария. При бурении скважины бур попал в пласт с очень высоким давлением, что привело к выбросу сероводорода. Образовался гигантский фонтан пламени. Не существует единой версии, объясняющей, почему газ воспламенился. Одни специалисты уверены, что произошло самовоспламенение, другие говорят о том, что правила техники безопасности предписывали поджечь газ, чтобы избежать отравления всего живого вокруг, что и было сделано. Высота столба пламени достигала 70-120 метров, под его напором рухнула и расплавилась буровая вышка. Ежесуточно сгорало 10-12 миллионов кубометров газа, что вызвало повышение температуры вокруг столба. Пожарные могли находиться на расстоянии 200 метров, ближе подходить было опасно. Они начали охлаждать устье скважины, рассчитывая справиться с проблемой за несколько дней. Однако пожар в Урта-Булаке затянулся на долгих три года.
Смотрите видео и узнайте, зачем по скважине открыли артиллерийский огонь, кому пришло в голову взорвать факел и кто осуществил подрыв ядерного заряда, погасившего огненный фонтан, горевший 1 074 дня.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я американец, но это в прошлом»14
Нищенка с вокзала оказалась миллионершей56
Жертвы лотерейного проклятия14
Австралийка пародирует фото звезд12
Что на самом деле случилось с «Молодой гвардией»70
Видео
00:45
Кот взобрался на подиум во время модного показа
Безумный мир
02:16
Место на Земле, где девочки превращаются в мальчиков
Места
02:17
Женщина 20 лет сидит по шею в воде с утра до вечера
Безумный мир
04:21
Самые умные люди в истории человечества
Люди
07:33
Пожар, который погасили только ядерным взрывом
Истории Люди
05:52
Недоказанные факты, в которые люди верят
Вещи Безумный мир
10:16
Как могли бы выглядеть инопланетяне
Безумный мир
10:12
Предсказания, в которые с трудом верится
Безумный мир
00:57
Чему обучали женщин, которые работали в КГБ
Люди
05:22
Самые удивительные животные
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение