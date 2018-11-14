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Огромный зловонный цветок распускается раз в 10 лет
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Огромный зловонный цветок распускается раз в 10 лет 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Rhododendrites/CC BY-SA 4.0
Редкое тропическое растение называется аморфофаллус титанический. В естественной среде цветок растет только в одном месте — на индонезийском острове Суматра.
Главная особенность аморфофаллуса титанического — его отвратительный запах, напоминающий вонь то ли испорченных яиц, то ли тухлой рыбы. Считается, что зловонный аромат обеспечивает растению опыление, поскольку привлекает огромное количество мух и жуков.
Кроме того, цветок поражает своими размерами — листья растения достигают трех метров в длину, а под землей находится гигантский клубень массой до 50 килограммов.
Распускается аморфофаллус титанический раз в десять лет, а длится цветение всего два дня. Внутри бутон растения бордовый, напоминает разлагающийся кусок мяса.
Кстати, кроме Суматры, цветок можно увидеть в Ботаническом саду Чикаго. Американские биологи приобрели два аморфофаллуса титанических еще в 2003-м году.
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