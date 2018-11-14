Почему с картины Шишкина стерли подпись

Почему с картины «Утро в сосновом лесу» стерли подпись

«Утро в сосновом лесу» является, пожалуй, одним из самых известных полотен Ивана Шишкина . Первое, что привлекает и умиляет зрителей, смотрящих на шедевр, — это медведи. Без животных картина вряд ли получилась бы такой притягательной. А между тем мало кто знает, что нарисовал зверей вовсе не Шишкин, другой художник по фамилии Савицкий.

Мастер по медведям

Константин Аполлонович Савицкий теперь уже не так известен, как Иван Иванович Шишкин, имя которого знает, наверное, даже ребенок. Тем не менее Савицкий тоже является одним из самых талантливых отечественных живописцев. В свое время он был академиком и членом Императорской Академии художеств. Понятно, что именно на почве искусства Савицкий и познакомился с Шишкиным. Оба они любили русскую природу и самозабвенно изображали ее на своих полотнах. Вот только Иван Иванович предпочитал больше пейзажи, на которых люди или животные, если и появлялись, то только в роли второстепенных персонажей. Савицкий же, напротив, активно изображал и тех, и других. Видимо, благодаря мастерству друга, Шишкин утвердился в мысли о том, что фигуры живых существ ему не слишком удаются.

Помощь друга

В конце 1880-х годов Иван Шишкин закончил очередной пейзаж, на котором необычайно живописно изобразил утро в сосновом лесу. Однако, по мнению художника, картине не хватало какого-то акцента, в качестве которого он задумал нарисовать 2-х медведей. Шишкин даже сделал наброски для будущих персонажей, но остался недоволен своей работой. Тогда-то он и обратился к Константину Савицкому с просьбой помочь ему с животными. Друг Шишкину не отказал и с радостью взялся за дело. Медведи получились на зависть. Кроме того количество косолапых увеличилось вдвое. Справедливости ради стоит отметить, что сам Шишкин мухлевать вовсе не собирался и, когда картина была готова, указал не только свою фамилию, но и Савицкого. Оба приятеля были удовлетворены совместным творчеством. Но все испортил основатель знаменитой на весь мир галереи Павел Третьяков

Упрямый Третьяков

Именно Третьяков приобрел у Шишкина «Утро в сосновом лесу». Однако 2 подписи на картине меценату не понравились. А поскольку после покупки того или иного произведения искусства Третьяков считал себя единственным и полноправным его обладателем, он взял да и стер имя Савицкого. Шишкин принялся было возражать, но Павел Михайлович остался непреклонен. Он сказал, что манера письма, и в том числе и касательно медведей, соответствует манере Шишкина, а Савицкий здесь явно лишний. Полученным от Третьякова гонораром Иван Шишкин поделился с другом. Однако он отдал Савицкому только 4-ую часть денег, объяснив это тем, что наброски к «Утру» он делал без помощи Константина Аполлоновича. Наверняка, Савицкому было обидно подобное обращение. Во всяком случае больше он не написал в паре с Шишкиным ни одного полотна. А медведи Савицкого в любом случае действительно стали украшением картины: без них «Утро в сосновом лесу» вряд ли получила бы такое признание.